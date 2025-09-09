HUMANITARNO-MEMORIJALNI SPEKTAKL ISPUNIO OČEKIVANJA! Završen 4. turnir "Jusuf Jusa Bulić" u Železniku! Đorđe Bulić jasan: Sport nas spaja i podseća na humanost!
Tokom vikenda za nama na stadionu „Jusa Bulić“ održan je 4. Memorijalni turnir koji je okupio više od 40 ekipa iz Beograda i još nekih gradova Srbije kao što je Novi Pazar. Tokom dva dana, dečaci i devojčice generacija od 2014. do 2017. godišta prikazali su sportski duh, borbenost i prijateljstvo, potvrđujući da ova manifestacija postaje tradicija koja spaja.
Najbolji su osvojili nagrade, a evo i rezultata:
Prvi dan – generacije 2017. i 2016.
2017. godište
1. FK Crvena zvezda
2. FK Beograd Karaburma
3. FK Voždovac
4. ŠF Žinga
Individualna priznanja:
• Najbolji golman: Lav Jagodić (FK Beograd Karaburma)
• Najbolji igrač: Ognjen Panić (FK Voždovac)
• Najbolji strelac: Božić Dimitrije (FK Crvena zvezda) – 11 golova
2016. godište
1. FK Pazar Juniors
2. FK Železnik 1930
3. ŠF Bubamara
4. OFK Beograd
Individualna priznanja:
• Najbolji igrač: Viktorija Denčić (ŠF Bubamara)
• Najbolji golman: Hamza Hamić (FK Pazar Juniors)
• Najbolji strelac: Luka Bošković (FK Železnik 1930) – 8 golova
Drugi dan – generacije 2014. i 2015.
2014. godište
1. AF Pro Elite
2. FK Sinđelić
3. FK Zvezdara
4. ŠF Žinga
Individualna priznanja:
• Najbolji golman: Anđela Kandić (FK Sinđelić)
• Najbolji strelac: Luka Jakšić (FC Železnik)
• Najbolji igrač: Lazar Milić (AF Pro Elite)
2015. godište
1. FK Dinamo Pančevo
2. FK Zvezdara
3. FK Spartak 2012 Sremčica
4. FC Železnik
Individualna priznanja:
• Najbolji golman: Luka Lomić (FK Zvezdara)
• Najbolji strelac: Aleksa Simić (FK Spartak 2012 Sremčica)
• Najbolji igrač: Nikola Radulović (FK Dinamo Pančevo)
Svečano uručenje nagrada pripalo je uglednim gostima i sportskim radnicima:
• Nikola Lazetić, predsednik Fudbalskog saveza Beograda
• Dane Medić, bivši golman FK Železnik
• Boban Živković, bivši igrač FK Železnik
• Bratislav Denčić, predsednik FK Železnik
• Miloš Lijeskić, predsednik SD Železnik
• Mateja Bulić, unuk Jusufa „Juse“ Bulića
Humanitarni karakter
Kao i prethodnih godina, turnir je nosio snažan humanitarni karakter – sav prihod od ulaznica namenjen je za lečenje naše devojčice iz Železnika, Mile Gajić, u saradnji sa Fondacijom Budi Human.
Posebnu draž manifestaciji dali su bratski klubovi iz Novog Pazara – FK Novi Pazar i FK Pazar Juniors, koji već četvrtu godinu zaredom učestvuju ne kao gosti, već kao pravi prijatelji ovog turnira.
Veliku zahvalnost upućujemo i volonterima Crvenog krsta Čukarica, koji su sve vreme bili tu da brinu o zdravlju i bezbednosti mališana, pokazujući humanost na delu.
Svoje utiske posle turnira izneo je Đorđe Bulić, većnik za sport GO Čukarica.
„Kao većnik za sport Gradske opštine Čukarica ponosan sam što ovaj turnir već četvrtu godinu zaredom okuplja više od 40 ekipa iz Beograda, Srbije i regiona. Ovo je jasan primer kako sport ima snagu da zbliži ljude i izgradi trajna prijateljstva. Novi Pazar, Beograd, Železnik – različiti krajevi, ali jedna zajednička poruka: sport nas spaja, uči zajedništvu i podseća na humanost. Upravo kroz ovakve manifestacije gradimo vrednosti koje ostaju za buduće generacije.“
