Lamin Jamal nije napustio Tursku, zajedno sa ostalim fudbalerima Španije, nakon pobede te reprezentacije rezultatom 6:0, u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026. godine.

Mlada zvezda Barselone Lamin Jamal izgubio je pasoš, koji nikako nije mogao da pronađe.

Lamin Jamal na aerodromu u Turskoj Foto: Printskrin/X

Video koji se pojavio na društvenim mrežama pokazuje kako se Lamin Jamal panično pretražuje po džepovima i u neverici traži pasoš, dok ga saigrači čekaju u autobusu na aerodromu. Ceo slučaj potrajao je više od sat vremena. Nervozno je Jamal prevrtao i kofer, išao do autobosa, čak se i vraćao svlačionicu.

Na kraju je odlučeno da fudbaleri Španije otputuju avioletom za koji su imali plaćene karte, dok je Lamin Jamal privatnim avionom napustio Tursku.

Kako navodi portal "Turkiye Today", Španski fudbalski savez je kontaktirao turske vlasti, a one su sarađivale sa lokalnom policijom oko ovog pitanja. Problem je potom rešen i Jamal se vratio kući odvojeno od ostatka grupe privatnim avionom.

Mediji u Španiji pitaju se zašto Lamin Jamal, kao i većina fudbalera, po dolasku na okupljanje reprezentacije nije predao pasoš službi, koja se bavi tim poslom.