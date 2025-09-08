Slušaj vest

Svetska fudbalska organizacija FIFA ozbiljno razmatra održavanje prijateljske fudbalske utakmice između reprezentacija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Ovu informaciju objavio je Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije.

x EPA Russian Foreign Ministry Press.jpg
Ruski diplomata Sergej Lavrov Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS S

Prvi čovek Ministarstva spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov napomenuo je da se u nekim američkim krugovima takva mogućnost zaista razmatra

- Sjedinjene Američke Države, zajedno sa Meksikom i Kanadom, biće domaćini Svetskog prvenstva 2026. godine. Znam da se u nekim krugovima, uključujući i rukovodstvo FIFA, već raspravlja o tome zašto ne bi održali fudbalsku utakmicu između zemlje domaćina Svetskih prvenstava 2018. i 2026. godine - rekao je Sergej Lavrov.

Fudbalska reprezentacija Rusije, kao i sve mlađe selekcije te zemlje je pod sankcijama od marta 2022. godine, kada je počela Specijalna vojna operacija. FIFA i UEFA pod pritiskom politike zabranile su učešće nacionalnim timovima i klubovima iz Rusije takmičenja pod njihovim okriljem.

