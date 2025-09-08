Slušaj vest

Test je bio urađen 1. maja, nakon polufinalne utakmice Lige Evropa protiv Mančester junajteda, a analiza uzorka otkrila je "prisustvo kanrenona, supstance zabranjene tokom i van takmičenja u kategoriji S5", objasnila je Uefa u svom saopštenju.

Sankcija je počela 2. juna, nakon što se Alvares dobrovoljno podneo privremenoj suspenziji, stoga će moći da se vrati igri od 2. aprila 2026. godine.

Isko u dresu Betisa Foto: Corchero/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španski defanzivac će moći da se vrati treninzima sa timom dva meseca ranije, u skladu sa antidoping propisima evropskog tela.

"U svojoj odluci, Uefa priznaje da nije bilo namere kod igrača, smatrajući da je dokazano da je do unosa zabranjene supstance došlo pogrešnim uzimanjem preventivnog leka za gubitak kose njegove partnerke koji je sadržao tu supstancu, bez ikakve namere dopinga“, saopštio je Atletik Bilbao.

Alvares (30) od 2016. godine nastupa za prvi tim Atletik Bilbaa, za koji je odigrao ukupno 257 utakmica.

