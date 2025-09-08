Slušaj vest

Fudbaleri Srbije i Engleske sastaće u utorak od 20.45 časova u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.

Tim povodom na konferenciji za medije govorili su selektor Srbije Dragan Stojković Piksi i defanzivac Nikola Milenković.

Prvi je govorio pozdani štoper "Orlova".

- Sutra igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija sveta, pre svega da kažem i da izrazim zahvalnost svima koji će doći i dati podršku za ovaj meč. Očekuje nas veoma teška i zahtevna utakmica protiv Engleske koja je sjajan protivnik, imaju najbolju ligu na svetu, imaju odlične igrače. Mi treba da zadržimo našu ambiciju, treba da verujemo u sebe i da se nadmećemo sa njima. Da damo sve od sebe i da obradujemo naš narod koji će doći i koji će nas bodriti kraj malih ekrana. Da obradujemo naciju i damo sve od sebe za njih - rekao je štoper Orlova i potom dodao:

- Njima fali dosta igrača, ali Engleska ima stvarno dubinu ekipe, mnogo dobrih igrača i ko god da igra, velika je opasnost. Mi pripremamo utakmicu na najbolji mogući način. Idemo sutra da se nadmećemo, da odgovorimo u borbi, trčanju, zalaganju. Ako budemo superiorniji, naše šanse rastu. Publika će nam biti dodatni motiv, snaga - dodao je popularni Bleki!

Prisetio se Bleki utakmice protiv Engleza na EURO.

- Na EURO smo se osećali dobro protiv Engleske, nismo se osećali inferiorno. Nadmetali smo se, rezultat nije išao u našu korist. Moja dva saigrača igraju za Englesku, dva odlična igrača, super momka. Srećan sam što ću ih videti sutra.

Da li bi pobeda nad reprezentacijom kao što je Engleska značila više od samih bodova?

- Idemo da se nadmećemo sa Engleskom, siguran sam da ćemo odgovoriti po aspektu motivacije, trčanje, svega što treba. Ako negde uspemo da budemo superiorniji od njih, naše šanse rastu. Uz pomoć publike koja će biti dodatni motiv, dodatna snaga, daćemo sve od sebe da obradujemo sve koji budu tu.