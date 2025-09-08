Slušaj vest

Fudbalske reprezentacije Srbije i Engleske sastaju se (utorak 20.45) u derbi meču grupe K kvalifikacija za Svwetsko prvenstvo.

Pred ovaj susret novinarima su se na konferenciji za medije obratili selektor Engleske Tomas Tuhel i najbolji igrač Hari Kejn.

Prvo je govorio napadač Bajerna iz Minhena.

- Biće teško sigurno. Igrao sam sa Spursima pre nekoliko godina, imam iskustvo. Da, ovde je teško igrati zbog atmosfere. Sutra će biti čak i gore, biće mnogo, potrudiće se da naprave teže nego što jeste jer je nacionalni tim. Velika utakmcia jer su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Treba da budemo spremni, biće teško, ali igrali smo već ovakve utakmice i pobeđivali smo - rekao je Kejn i nastavio:

- Biće veliki korak u pravom smeru, naravno. Ako pogledamo grupu, ovo i Albanija gost je najteže, ali u ovom trenutku, ako pobedimo pravimo korak u pravom smeru. Oni takođe ako pobede su u sjajnoj poziciji. Ako odigramo kako treba, znamo da možemo. Biće teško, ali uživamo u izazovima, tako izgledaju kvalifikacije za najveći turnir na svetu i to je tako. Mislim da će biti teško, Srbija je dobar tim, oni će pokušati da nas pritisnu na terenu i učini sve da bude teško - rekao je Kejn

Osvrnuo se Kejn i na meč protiv Srbije sa EURO u Nemačkoj

- Srbija je imala veoma dobru utakmicu protiv nas na EURO. Imaju kvalitet, imaće podršku.

Nakon Kejna, obratio se i selektor Engleske Tomas Tuhel.

- Videćemo šta će biti. I kako će se odvijati. Morate biti spremni na sve. Veoma sportska i emotivna zemlja. Svetska klasa sportista u svim oblastima. Sjajni talenti godinama. Imaju kvalitet i sa time ćemo se suočiti i sa emocijama. Okolnosti, prilike i sve moramo da radimo u našu korist.Sve je otvoreno, poslednje promene ću znati sutra.

Engleska je navikla da se rivali protiv nje brane u niskom bloku. Koliko će sada biti drugačije i koliko ste se vi poboljšali u probijanju bunkera?

- Popravljamo se. Ako budemo agresivni i spremni i disciplinovani i uložimo potreban napor, imaćemo uspeha. Moji igrači su navikli da imaju loptu i da dominiraju, što može dovesti do novog niskog bloka. Ali, svaki protivnik igra drugačije, sa drugačijim razmacima između linija. Moramo da iskoristimo prednost u prostorima koje nam dozvole. Teško je probiti bunker u formaciji 5-4-1, to nije tajna. Ali, mislim da napredujemo, zadovoljan sam zbog stava igrača i onim što vidim. Siguran sam da ćemo igrati sve bolje.

Upitan je Tuhel o srpskim sportistima

- Teniser mi je bio na umu posle US Opena. Imate vrlo, vrlo uspešne timove, košarka, odbojka i naravno fudbal. Vaši igrači igraju u najboljim ligama. Znamo kakav ste protivnik, svesni smo kvaliteta i pojedinačnog kvaliteta i moramo to da branimo. To je lepši deo, to je poenta sporta i kvalifikacija. Što se tiče fudbala, mislim da igrate vrlo fleksibilno kad imate loptu. Igrate dobro sa trojicom pozadi, ali se to menja, nekad bude i šest pozadi, brzo se to transformiše, imate i brze bekove, koji brzo prelaze faze igre, navijači su super opasni, svi znaju gde je ko. Spremni smo za to, igrači su svesni, spremili smo se".



Pomenuo je i Vlahovića

- Ne plašim se njega. Dao je golove u poslednje tri utakmice. On je vrhunski napadač.Znamo njegove kretnje i završnice. I uradićemo sve da ga sprečimo da postiže golove.

Da li bi nerešen rezultat bio uspeh za vas?

" Pitajte me posle utakmice, ali ovde smo da pobedimo. Hoćemo da pobedimo, a za to nam treba vrhunska predstava".

Tuhel je dolaskom na kormilo Engleske ostvario svoje snove

- To je privilegija, nije teško, to je ostvarenje sna, to sam hteo. Ovo je privilegija, mogu da uradim zaista sve da budemo uspešni. Uživam u svakom trenutku. Deo posla je da ste stalno pod lupom, ali raditi sa ovim ljudima i sa igračima na terenu je privilegija", rekao je Tuhel uz osmeh, kao što je odgovarao na sva pitanja večeras., zaključio je Tomas Tuhel.