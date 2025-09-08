Kvote za meč Srbije i Engleske (utorak 20.45)
biće teško
POJAVILE SE KVOTE ZA ISTORIJSKI OKRŠAJ SRBIJE I ENGLESKE U BEOGRADU: Teško potcenjivanje, da li je ovo realno?
Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Engleske u utorak od 20.45 u meču petog kola grupe "K" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Srbija dočekuje Engleze na stadionu "Rajko Mitić" nakon pobede u Rigi nad Letonjom (1:0), a "orlovi" posle tri odigrane utakmice imaju ukupno sedam osvojenih bodova i nalaze se na drugom mestu - odmah iza lidera grupe Engleske.
Dragan Stojković Piksi - konferencija za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Svetske kladionice ne daju baš puno šansi našim fudbalerima! Naime, kvota na pobedu Engleza u srcu Beograda iznosi 1.80,dok je kvota na trijumf Srbije 4.50. Kvota na nerešen rezultat iznosi 3.60.
Ostaje nam da vidimo mogu li Piksijevi "orlovi" da demantuju sve i na Marakani sruše moćne Engleze.
