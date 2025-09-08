Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Engleske u utorak od 20.45 u meču petog kola grupe "K" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Srbija dočekuje Engleze na stadionu "Rajko Mitić" nakon pobede u Rigi nad Letonjom (1:0), a "orlovi" posle tri odigrane utakmice imaju ukupno sedam osvojenih bodova i nalaze se na drugom mestu - odmah iza lidera grupe Engleske.

Dragan Stojković Piksi - konferencija za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Svetske kladionice ne daju baš puno šansi našim fudbalerima!  Naime, kvota na pobedu Engleza u srcu Beograda iznosi 1.80,dok je kvota na trijumf Srbije 4.50. Kvota na nerešen rezultat iznosi 3.60.

Ostaje nam da vidimo mogu li Piksijevi "orlovi" da demantuju sve i na Marakani sruše moćne Engleze.

profimedia-0897559494.jpg
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025
2701-profimedia-profimedia.jpg
srbija-iran-305440.JPG

Reprezentacija Srbije, zagrevanje na treningu Izvor: MONDO/Dušan Ninković