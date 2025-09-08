HAOS! ODBRUSIO POPU U UŽIVO PROGRAMU: Iliev ljut zbog pitanja da je tužio Partizan - evo šta je rekao! (VIDEO)
Bivši sportski direktor FK PartizanIvica Iliev burno je reagovao na jedno od pitanja u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana".
Naime, Iliev je reagovao na pitanje Predraga Popovića Popa oko tužbe Ilieva prema crno-belima. Iliev je otkrio da je pre emisije razgovarao sa Popom gde je napomenuo da se privatne stvari ne iznose.
- Pre emisiji pričali smo o situaciji i generalno ovo nisu dobro reference za tebe. Dao si mi ruku da nećeš to spominjati, to su nebitne stvari i vratiću se na druge teme - rekao je Iliev.
Podsetimo, zimus je Iliev navodno tužio klub, a to je otkrila Milka Forcan, član uprave crno-belih:
- Sa skoro svim domaćim bivšim fudbalerima postignut je sporazum o reprogamu duga. Jedina nova tužba koju imamo od pre nekoliko dana je od Ivice Ilieva. Iliev ima svoje razloge i argumente za tužbu, misleći da nije dobio otkaz na način na koji je trebalo. Međutim, on je u tužbi naveo niz od 12 ili 15 igrača koji su prodati, za koliko su došli, za koliko otišli, kao dokaz kako je bila dobra njegova transfer politika u tom periodu. To je zanimljivo i to će morati da se otvara na sudu u narednom periodu, jer ćemo mi morati da odgovorimo na tu tužbu. I moraće da se dokazuje onda ono što on tvrdi: za koliko je prodat koji igrač, jer su to sume koje nisu ušle u klub - istakla je Milka Forcan u emisiji "Nismo od juče" na jutjub kanalu Partizana.
