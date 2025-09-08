- Sa skoro svim domaćim bivšim fudbalerima postignut je sporazum o reprogamu duga. Jedina nova tužba koju imamo od pre nekoliko dana je od Ivice Ilieva. Iliev ima svoje razloge i argumente za tužbu, misleći da nije dobio otkaz na način na koji je trebalo. Međutim, on je u tužbi naveo niz od 12 ili 15 igrača koji su prodati, za koliko su došli, za koliko otišli, kao dokaz kako je bila dobra njegova transfer politika u tom periodu. To je zanimljivo i to će morati da se otvara na sudu u narednom periodu, jer ćemo mi morati da odgovorimo na tu tužbu. I moraće da se dokazuje onda ono što on tvrdi: za koliko je prodat koji igrač, jer su to sume koje nisu ušle u klub - istakla je Milka Forcan u emisiji "Nismo od juče" na jutjub kanalu Partizana.