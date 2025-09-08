OGROMAN SKANDAL NA MAKSIMIRU: Na utakmici Hrvatska - Crna Gora orilo se "Ubij Srbina"!
Fudbaleri Hrvatske savladali su Crnu Goru u utakmici kvalifilkacija za Svetsko prventstvo 2026 rezultatom 4:0.
Hrvatska je lako slavila na ovom meču i zadržala maksimalan učinak u grupi, ali meč je obeležio incident koji se desio početkom drugog poluvremena na "Maksimiru".
Naime navijači na tribinama su u 54. minutu zapevali "Ubij Srbina".
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
Nije ovo prvi put da najvatrenije pristalice reprezentacije Hrvatske skandiraju te dve reči.
Isto se dogodilo i prošlog leta, tokom održavanja Evropskog prvenstva u Nemačkoj, kada su na utakmici Hrvatska - Albanija zajedno sa albanskim navijačima pozivali na ubijanje Srba.
Strelci za Hrvatsku bili su Kristijan Jakić u 35, Andrej Kramarić u 51, Edvin Kuč autogol u 86. i Ivan Perišić u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.
Crna Gora je od 42. minuta igrala sa igračem manje pošto je drugi žuti karton dobio Andrija Bulatović
Hrvatska i Češka su na deobi prvog mesta sa po 12 bodova, Crna Gora i Farska Ostrva imaju po šest, a Gibraltar je peti bez bodova.
U narednom kolu, Hrvatska će gostovati Češkoj, dok će Crna Gora gostovati Farskim Ostrvima.