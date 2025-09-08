Slušaj vest

Fudbaleri Hrvatske savladali su Crnu Goru u utakmici kvalifilkacija za Svetsko prventstvo 2026 rezultatom 4:0.

Hrvatska je lako slavila na ovom meču i zadržala maksimalan učinak u grupi, ali meč je obeležio incident koji se desio početkom drugog poluvremena na "Maksimiru".

Naime navijači na tribinama su u 54. minutu zapevali "Ubij Srbina".

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Nije ovo prvi put da najvatrenije pristalice reprezentacije Hrvatske skandiraju te dve reči.

Isto se dogodilo i prošlog leta, tokom održavanja Evropskog prvenstva u Nemačkoj, kada su na utakmici Hrvatska - Albanija zajedno sa albanskim navijačima pozivali na ubijanje Srba.

Strelci za Hrvatsku bili su Kristijan Jakić u 35, Andrej Kramarić u 51, Edvin Kuč autogol u 86. i Ivan Perišić u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Crna Gora je od 42. minuta igrala sa igračem manje pošto je drugi žuti karton dobio Andrija Bulatović

Hrvatska i Češka su na deobi prvog mesta sa po 12 bodova, Crna Gora i Farska Ostrva imaju po šest, a Gibraltar je peti bez bodova.

U narednom kolu, Hrvatska će gostovati Češkoj, dok će Crna Gora gostovati Farskim Ostrvima.