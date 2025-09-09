Slušaj vest

Hrvatska je na Maksimiru ubedljivo savladala Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a utakmicu u Zagrebu obeležili su brojni skandali.

Pristalice Crne Gore, koje su bile smeštene u posebnom boksu na Maksimiru, u jednom momentu razvile su transparent na kom je pisalo:

"Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", čuvene poruke sa mitinga LSCG na Cetinju protiv bombardovanja Dubrovnika 1991. godine od strane JNA.

Bilo je to izvinjenje za bombardovanje Dubrovnika.

Usledilo je i sramno skandiranje hrvatskih navijača, koji su početkom drugog poluvremena pozivali na ubijanje Srba.

"Ubij Srbina" orilo se na tribinama Maksimira.

Nakon meča u miks zoni pojavili su se Stefan Jovetić i Stefan Savić, koji su čestitali Hrvatskoj na pobedi i istakli da je veliki uticaj na epilog meča imao crveni karton koji je dobio mladi Andrija Bulatović u 42. minutu utakmice.

Po mišljenju Jovetića bio je nezaslužen, pa je iskusni napadač bio prilično besan nakon meča.

"Do crvenog kartona smo bili u igri. U redu, oni su držali loptu, ali mi ni nismo očekivali da ćemo je imati u posedu. Nije bilo preopasnih napada. Mislim da Petković u prvih 30 i nešto minuta nije ni imao intervenciju. Pokušavali smo nešto iz kontranapada, ali teško je bilo jer smo se branili duboko u našoj polovini", rekao je Jovetić i dodao:

"Dali smo sve od sebe. Krivo mi je što je na kraju ispalo ovako, 4:0. Sudija nije morao dati crveni karton. Pričao sam sa sudijom, ali uzalud. Sudije uvek teraju po svom i svaki put kad igramo, bez obzira na suparnika, mi smo u podređenom položaju. Nama ništa ne sviraju, njima daju sve. Naravno, nije ovo do sudije, Hrvatska je bolja, zaslužila je pobedu, to nije ništa sporno, ali zašto im pomažeš?", zapitao se kapiten Crne Gore.

Crna gora se praktično oprostila od plasmana na Mundijal 2026. Hrvatska i Češka su na deobi prvog mesta sa po 12 bodova, Crna Gora i Farska Ostrva imaju po šest, a Gibraltar je peti bez bodova.

