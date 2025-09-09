Slušaj vest

Večernji list objavio je tekst sa naslovom "Hrvatska mu ovo neće zaboraviti! Igrao je za Jugoslaviju pa u centru Zagreba izazvao golemi skandal" gde se taj portal setio čuvene izjave Dejana Savićevića nastale u Zagrebu 1999. godine.

- Legendarni crnogorski fudbaler i dugogodišnji predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević ponovno stiže na Maksimir. Njegov dolazak budi sećanja na turbulentnu prošlost, obeleženu verbalnim ispadima, sukobima sa selektorima i kontroverznim nastupima u Zagrebu.

1/8 Vidi galeriju Dejan Savićević Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport/Srđan Stevanović

Dejan Savićević (58), jedan od najboljih fudbalera s ovih prostora, ponovno je u Zagrebu, ovoga puta u ulozi predsednika crnogorskog saveza. Iako je njegova karijera ispunjena trofejima s Crvenom zvezdom i Milanom, gde su ga prozvali "Il Genio" (Genijalac), u Hrvatskoj ga se mnogi sećaju po incidentu iz oktobra 1999. godine. Uoči ključne kvalifikacione utakmice između Hrvatske i SR Jugoslavije, Savićević je ispred hotela Šeraton davao izjavu kada mu je prolaznik dobacio: "Ti si go*no". Njegova reakcija postala je viralan video koji ga je, hteo on to ili ne, trajno obeležio. "J***m te u usta da te j***m. U ta škrbava usta te j***m! Dođi vamo, p***o jedna, po**ši ga malo, purgeru!", urlao je Savićević. Godinama kasnije izrazio je žaljenje, tvrdeći da nije ponosan na te reči i da je redatelja molio da izbaci taj deo, što ovaj nije učinio.

Njegov odnos sa Zagrebom i Maksimirom oduvek je bio napet. Deset godina pre tog ispada, 1989. godine, reprezentacija Jugoslavije igrala je protiv Škotske. Kada je tadašnji selektor Ivica Osim objavio sastav bez njega, Savićević je pobegao iz reprezentacije i prespavao kod svog prijatelja Zvonimira Bobana, s kojim se zbližio tokom služenja vojnog roka u sportskoj četi JNA. Skandal je sprečen hitnom intervencijom Dragana Džajića, koji je dojurio u Zagreb kako bi ga nagovorio da se vrati u tim, no Savićević je utakmicu odgledao s klupe, mrkog lica. Njegov animozitet prema Osimu bio je legendaran, a jednom je izjavio: "Kod Osima iz Željezničara samo čistačica nije zaigrala u reprezentaciji.", stoji u tekstu pomenutog portala.

Na kraju, Hrvatska je savladala Crnu Goru sa 4:0 u meču u kom smo mogli da vidimo brojne skandale na tribinama, a više o svemu pročitajte OVDE.

Kurir sport / Vecernji.hr

BONUS VIDEO: