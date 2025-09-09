ENGLEZI PRETE NAPUŠTANJEM MARAKANE?! Britanski mediji na sramotan način "pale vatru" pred meč protiv Srbije: Spominju rasizam i izvrću reči Harija Kejna!
Ne stišava se bura u engleskim medijima pred meč koji će njihova reprezentacija odigrati protiv Srbije na Marakani (utorak, 20.45). Britanski tabloid "Mirror" napravio je sramnu najavu meča i objavio je tekst sa naslovom "Hari Kejn insistira da će igrači Engleske NAPUSTITI TEREN ako budu meta rasističkih uvreda od strane srpskih navijača".
Danima već Englezi insistiraju na tome da će u Srbiji biti na meti rasističkih uvreda, a podsećaju na to da je deo Marakane zatvoren zbog ispada naših navijača na meču protiv Andore, kao i na nekim dešavanjima iz prošlosti.
Ipak, sada su novinari "Mirror-a" otišli korak dalje, te su izvrnuli reči Harija Kejna i napravili naslov kakav njima odgovara. Kejn je dobio pitanje da li je spreman da povuče tim sa terena ako bude rasističkih ispada sa tribina, a on je istakao sledeće:
- Imali smo sličnu situaciju u Bugarskoj. UEFA ima protokole koje treba da sledimo. Znamo korake, znamo situaciju. Govorimo o nečemu što se još nije dogodilo. Sve ćemo prihvatiti polako, sve kako bude. Jasno nam je šta želimo da uradimo. Hajde da vidimo šta će se desiti na utakmici. Više smo fokusirani na Srbiju kao tim i kako možemo da im naudimo - istakao je Kejn, a novinari "Mirror-a" iz toga su izvukli gore naveden naslov.
Jasno je da britanski mediji pokušavaju da okrenu sve na njihovu stranu, ali verujemo da će na Marakani atmosfera biti prava sportska.
Šta vi mislite, kako će se završiti meč između Srbije i Engleske? Glasajte u anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će slaviti u meču Srbija - Engleska?
