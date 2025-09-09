Slušaj vest

Osmi gost emisije "Na kafi sa Grafosom" bio je Đorđe Topalović, trener golmana Grafičara.

Klub sa Senjaka već dugi niz godina izbacuje na veliku scenu fenomenalne golmane. Neki su čuvali mrežu Grafičara, pojedini stigli do Super lige Srbije, a Ivan Guteša otišao je najdalje i branio je čak u Ligi šampiona. Sa njima je na Senjaku radio Đorđe Topalović koji iza sebe ima nestvarnu golmansku priču.

Od prvog tima Zemuna i mlade reprezentacije Jugoslavije, preko filmskih momenata u Iranu gde su čak žrtvovali ovcu u njegovom golu, OFK Beograda i Kazahstana, pa sve do trenerskog posla i Grafičara, Top je proživeo sve i svašta. Svoju priču punu zanimljivih anegdota podelio je u emisiji "Na kafi sa Grafosom". Priča iz Irana je zaista nestvarna...

- Za vreme jednog treninga su mi vezali ovcu iza gola. Sad ja, onako gledam, ona bleji. Okrenem se, bleji, tu mi je. Ne znam, pitam ove ljude iz kluba, tamo trenere, igrače, oni kažu sačekaj ti, ne brini ništa. Ona bleji, bleji, u jednom trenutku je zaćutala, oni su je… Zaklali. U stvari su je, da l' su, eto, da razbiju maler, to je bila žrtva, neki obred koji su sprovodili. To meso su delili sirotinji koja je bila u okolini stadiona, tog kompleksa u kom smo trenirali - otkrio je Topalović.

Setio se još jedne zanimljive priče iz Irana.

- Kreće tu to tako, od udaranja u grudi, pa ne znam, hvatanja za glavu. Histerija, plač. Ja ovako gledam Gruzijca, reko hoćemo li mi proći kao ona ovca? U jednom trenutku uhvatio me strah jer u tom podrumu onako, mračno je, oni su tu napravili neku atmosferu koja je izazvala jako veliki strah - govorio je o jednom sastanku u klubu Esteglal u kom je proveo jedan deo karijere.

