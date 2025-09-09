Slušaj vest

Dve bombe eksplodirale su u Humskoj ulici - futsal klub Partizan doveo je Brazilca Huana Felipea i reprezentativca Srbije Denisa Ramića i ova dva pojačanja biće veoma važna u pohodu na plasman u Prvu futsal ligu Srbije.

Crno-beli su trenutno drugoligaši, ali je ambiciozna uprava odličnim prelaznim rokom najavila najviše moguće ambicije.

Po dolasku u klub, Brazilac Huan Felipe je istakao sledeće:

- Pod izuzetnim sam utiskom, sve je prelepo. Partizan je zaista veliki klub, baš kao što sam i zamišljao. Imao sam opciju da ostanem u Brazilu, ali dolazak u Evropu i klub ove veličine je ostvarenje snova i jedinstvena prilika za mene. Iako u početku nisam bio dovoljno upućen, nakon istraživanja putem društvenih mreža, bio sam siguran u svoj izbor. Mislim da u Brazilu ulaganje u futsal još uvek nije na nivou koji zaslužuje naš sport, ali to me nije sprečilo da se razvijam. Posvećen sam pozitivnim rezultatima kluba i uvek težim da dam sve od sebe, bilo taktički, tehnički, ofanzivno ili defanzivno. Moja igra podrazumeva dosta driblinga i želim da je prilagodim evropskom futsalu - rekao je on, pa dodao:

- Pre dolaska nisam bio upoznat sa ligom, ali sam za veliki derbi čuo istog trenutka kada sam stigao u grad. Već mi je jasno kakvo rivalstvo postoji. Nadam se da ću se brzo adaptirati i pružiti najbolje partije kako bih pomogao saigračima. Očekujem da s Partizanom ostvarimo sve naše ciljeve. Verujem da mogu da unesem dodatnu pokretačku snagu, a za ovaj dres ću učiniti sve da uvek pobeđujemo.

Poslao je i poruku navijačima.

- Ovde smo da dodatno unapredimo takmičarski duh kluba i lige. Sa sobom donosim specifičnosti brazilske igre i nadam se da ćemo tako zajednički još više poboljšati futsal u Partizanu.

Svoje utiske izneo je i dugogodišnji reprezentativac Srbije, Denis Ramić, koji, ruku na srce, nije bio deo "orlova" na poslednjih nekoliko okupljanja.

- Presudilo je to što klub ima velike ambicije i ne krije ih, što mi je izuzetno drago. Partizan raste iz dana u dan i to pokazuje, a dolazak svih ovih igrača najbolji je dokaz za to. U potpunosti sam upoznat sa ambicijama. Kao i svima, tako je i meni jasno šta klub želi, a to je prvo mesto i ulazak u najviši rang takmičenja. Svoju ulogu vidim kao ulogu jednog od najboljih i najiskusnijih igrača. Tu sam da donesem prevagu u timu - rekao je Ramić, pa se dotakao svoje karijere:

- Najdražih uspomena ima zaista mnogo, tako da ne mogu baš da se odlučim. Ali za sada neka to bude učešće na svetskim i evropskim takmičenjima kao veliki pečat na mojoj karijeri, gde sam postizao golove i ostavljao srce na terenu. Tamo smo uvek zasluženo dolazili do najvišeg nivoa takmičenja. Iskreno, sarađivao sam sa dosta dobrih igrača, kako domaćih, tako i stranih, tako da ne mogu da kažem tačno koji bi taj igrač bio. Svaki igrač i trener bili su moji saradnici ka zajedničkom cilju, tako da je svako imao neki svoj dobar potencijal i dobru zamisao.

Govorio je i o ciljevima u Partizanu, kao i navijačima.

- Moji ciljevi su da uđemo u najviši rang takmičenja kao prvoplasirana ekipa i tako dokažemo svima da smo najbolji tim. Podrška je veoma bitna u životu, verujem u nju i ne sumnjam da ćemo imati punu podršku navijača. Oni su naš šesti igrač i guraju nas ka ostvarivanju boljih rezultata.

Za kraj razgovora za klupski sajt, govorio je o svojim vrlinama, kao i o futsalu u Srbiji.

- "Najvećom vrlinom za sebe smatram to što sam nesebičan na terenu i volim da asistiram, da namestim neki dobar gol, to me ispunjava. Smatram da treba još da radim na sebi. Svako ko je ljubitelj sporta sigurno ima po neku sedu dlaku jer je uvek neizvesno i stresno, ali, kao što kažu, čovek se uči dok je živ. Iskreno, za futsal u Srbiji ne znam šta bih vam rekao. Nije toliko podržan sport, što je velika greška, ali se nadam da će biti bolje. Nadam se da će se pojavljivati više mladih igrača sa kvalitetom i talentom, da će se više opredeljivati za taj sport i da će jednog dana futsal biti zasluženo olimpijska disciplina - zaključio je Ramić.

