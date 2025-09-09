Slušaj vest

Neočekivane vesti stižu iz tabora Engleske nekoliko sati pred meč protiv Srbije. Levi bek Engleza, Majls Luis-Skeli, neće biti u sastavu na Marakani (utorak, 20.45).

Razlozi zbog kojih će propustiti meč nisu otkriveni, ali navijači Arsenala za koji Luis-Skeli nastupa spekulišu da se radi o povredi.

Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Ovaj 18-godišnji levi bek odigrao je svih 90 minuta u pobedi Engleza protiv Andore, očekivalo se da će igrati i u Beogradu, ali od toga, sva je prilika, ipak nema ništa.

On je za seniorsku reprezentaciju Engleske debitovao u martu protiv Albanije kada je dao gol u pobedi od 2:0.

BONUS VIDEO: