Neočekivane vesti stižu iz tabora Engleske nekoliko sati pred meč protiv Srbije. Levi bek Engleza, Majls Luis-Skeli, neće biti u sastavu na Marakani (utorak, 20.45).

Razlozi zbog kojih će propustiti meč nisu otkriveni, ali navijači Arsenala za koji Luis-Skeli nastupa spekulišu da se radi o povredi.

Ovaj 18-godišnji levi bek odigrao je svih 90 minuta u pobedi Engleza protiv Andore, očekivalo se da će igrati i u Beogradu, ali od toga, sva je prilika, ipak nema ništa.

On je za seniorsku reprezentaciju Engleske debitovao u martu protiv Albanije kada je dao gol u pobedi od 2:0.

