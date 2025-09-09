Majls Luis-Skeli neće biti u sastavu Engleske za meč protiv Srbije
KVALIFIKACIJE ZA SP
ENGLEZI U NEVERICI! Par sati pred meč protiv Srbije neočekivano ostali bez još jednog igrača! Evo ko propušta meč na Marakani!
Neočekivane vesti stižu iz tabora Engleske nekoliko sati pred meč protiv Srbije. Levi bek Engleza, Majls Luis-Skeli, neće biti u sastavu na Marakani (utorak, 20.45).
Razlozi zbog kojih će propustiti meč nisu otkriveni, ali navijači Arsenala za koji Luis-Skeli nastupa spekulišu da se radi o povredi.
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
Ovaj 18-godišnji levi bek odigrao je svih 90 minuta u pobedi Engleza protiv Andore, očekivalo se da će igrati i u Beogradu, ali od toga, sva je prilika, ipak nema ništa.
On je za seniorsku reprezentaciju Engleske debitovao u martu protiv Albanije kada je dao gol u pobedi od 2:0.
