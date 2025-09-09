Slušaj vest

Srpski fudbaleri večeras od 20.45 časova igraju protiv Engleske, utakmicu u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kapacitet stadiona "Rajko Mitić" rasprodan je pre nekoliko dana, a Srbija ne pamti kada je Marakana bila puna, kada na njoj igra reprezentacija.

Da nakrivi kačket i večeras - Dragan Stojković Piksi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Piksi je znao da iznenadi protivnika, ali i...

Fudbaleri Srbije i selektor Dragan Stojković svesni su važnosti večerašnjeg meča protiv Engleske. Isto tako, jasno je da je selekcija gordog Albiona favorit po svim svetskim kladionicama. Ali... Fudbal je magična igra u kojoj favorit ne pobeđuje uvek.

Dragan Stojković Piksi uvek je znao da iznenadi sa startnih 11. Teško je bilo odgonetnuti kakve je sve taktičke zamisli imao srpski selektor. Nekada je znao da napravi pravi problem protivniku, a nekada je umeo i da se zaigra...

Ako je suditi po utakmici protiv Letonije i trijumfu u Rigi, ne bi trebalo da bude mnogo promena u startnoj postavi. Na golu će biti Đorđe Petrović, a ni odbrana ne bi trebalo da pretrpi promene. Godinama unazad Dragan Stojković pokazao je koliko veruje trilingu Miloš Veljković, Nikola Milenković i Strahinja Pavlović.

Strahinja Pavlović Foto: Nemanja Nikolić

Ključ utakmice u veznom redu

Po bokovima, u formaciji 3-4-1-2, trebalo bi da zaigraju Andrija Živković po desnoj strani, odnosno Filip Kostić po levoj. Obojica će morati da budu posvećeni defanzivnim zadacima, jer svi dobro znamo koliko su Englezi opasni po bokovima.

Što se tiče veznog reda, deluje da Saša Lukić ima zacementirano mesto u startnih 11. Pored njega, na poziciji zadnjeg veznog mogao bi da zaigra Nemanja Maksimović. Iskusniji je, može znatno više da trči, u odnosu na Ivana Ilića, koji je odigrao solidno protiv Letonije, gde je imao šansu da golom reši utakmicu. Tu je i Nemanja Gudelj, ali deluje da će on dobiti šansu u drugom delu igre.

Sad je prilika da pokaže koliko vredi - Lazar Samardžić Foto: Silas Schueller/DeFodi Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Kreativnost i kompatibilni napadači

Onaj ofanzivniji vezni fudbaler trebalo bi da bude Lazar Samardžić. Njegova kreativnost i pas unapred, kao i trkaške sposobnosti trebalo bi da dođu do izražaja u meču protiv Engleza. Za ovu poziciju konkuriše i znatno iskusniji Aleksandar Katai, ali deluje da je Samardžić bliži poziciji startera.

Na pozicijama dvojice napadača logika nalaže da se Dragan Stojković Piksi od početka kladi na Dušana Vlahovića i Luku Jovića. Najbolji strelac Srbije svih vremena Aleksandar Mitrović nema "utakmice u nogama", a i izgleda da ni njegova fizička sprema nije na najvišem nivou. Dobro je poznato koliko njemu veruje Dragan Stojković, pa ga treba očekivati u drugih 45 minuta. Biće ovo utakmica u kojoj bi do izražaja mogli da dođu Dušan Vlahović i Luka Jović, jer su kompatabilni napadači, koji se odlično dopunjuju i mogu da naprave ogroman problem protivniku.

Tandem - Dušan Vlahović i Luka Jović Foto: @starsport

Pobeda mnogo donosi

Deluje da će Dragan Stojković večeras od 20.45 časova izvesti sledeću postavu: Petrović - Veljković, Milenković, Pavlović - Živković, Lukić, Maksimović, Kostić - Samardžić - Jović, Vlahović.

Srpska fudbalska reprezentacija trenutno zauzima drugo mesto u kvalifikacionoj grupi K sa sedam bodova, pet manje od Engleske, ali i utakmicu manje. Treći su Albanci sa pet bodova i četiri odigrane utakmice, kao i Englezi, dok su četvrti Letonci sa četiri boda. Andora je poslednja, bez bodova.