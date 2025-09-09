Slušaj vest

Fudbaleri Srbije i Engleske večeras od 20.45 časova igraju meč kvalifikacija za Mundijal 2026, a nekoliko sati uoči meča navijači Gordog Albiona okupirali su centar Beograda.

Oni su se rasporedili po kafićima na Obilićevom venci i tu se zagrevaju za večerašnji meč.

Pogledajte atmosferu iz srca glavnog grada Srbije:

Navijači Engleske se na Oblićevom vencu "zagrevaju" za Srbiju Izvor: Kurir

Ovo je bez dileme utakmica godine za Orlove, a kako i ne bi bila kad u goste dolazi jedna od najjačih reprezentacija na planeti.

Više od 40.000 navijača bodriće Srbiju protiv Engleske na Marakani, a karata za utakmicu nema više u prodaji.

Ne pamti se kada je vladalo ovoliko interesovanje za utakmicu Srbije na domaćem terenu, čak ni kada je prošle godine u Beograd došla Španija, i to u prvom zvaničnom meču nakon što je postala prvak Evrope.