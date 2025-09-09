Slušaj vest

Austrija je u grupi H ostvarila sve tri pobede, a večeras u Zenici igra na gostujućem terenu protiv Bosne i Hercegovine, koja je prva na tabeli sa 12 bodova iz četiri utakmice.

Selekcija Austrije pokušava da se plasira na Mundijal prvi put od 1998. godine i one generacije koju je na terenu predvodio čuveni Toni Polster, a to bi morala da uradi u grupi čiji je bila nosilac na žrebu.

1/4 Vidi galeriju Ralf Rangnik Foto: Marco Steinbrenner/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia, Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

"Ako ne bude uspeo, neće nastaviti. To nam je jasno stavio do znanja", rekao je predsednik Fudbalskog saveza Austrije Jozef Prel agenciji APA.

"U suprotnom, imaće ugovor do kraja Svetskog prvenstva i o tome ćemo razgovarati u odgovarajuće vreme. Sada je puni fokus na uspesima u narednim nedeljama kako bismo konačno ostvarili taj cilj", dodao je on.