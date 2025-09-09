Slušaj vest

Austrija je u grupi H ostvarila sve tri pobede, a večeras u Zenici igra na gostujućem terenu protiv Bosne i Hercegovine, koja je prva na tabeli sa 12 bodova iz četiri utakmice.

Selekcija Austrije pokušava da se plasira na Mundijal prvi put od 1998. godine i one generacije koju je na terenu predvodio čuveni Toni Polster, a to bi morala da uradi u grupi čiji je bila nosilac na žrebu.

Ralf Rangnik Foto: Marco Steinbrenner/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia, Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

"Ako ne bude uspeo, neće nastaviti. To nam je jasno stavio do znanja", rekao je predsednik Fudbalskog saveza Austrije Jozef Prel agenciji APA.

"U suprotnom, imaće ugovor do kraja Svetskog prvenstva i o tome ćemo razgovarati u odgovarajuće vreme. Sada je puni fokus na uspesima u narednim nedeljama kako bismo konačno ostvarili taj cilj", dodao je on.

Ne propustiteFudbal"NI SRBI NE ZNAJU KAKO SU OTIŠLI KUĆI SA 1:1" Auuu, kakvo potcenjivanje od strane selektora Austrije...
profimedia-0977684603ralf.jpg
FudbalSELEKTOR AUSTRIJE OTKRIO: Baumgartner imao potres mozga na utakmici sa Srbijom
austrija-srbija379878.jpg
FudbalOVO BI TREBALO I PIKSI DA URADI, TO BI BIO BINGO: Poznati selektor testira najveće talente, među njima je i MLADI SRBIN!
profimedia0883648654ralf.jpg
Fudbal"NISMO POBEDILI SRBIJU U POSLEDNJIH 20 GODINA" Selektor Austrije blista nakon pobede nad Srbijom, evo šta ga posebno raduje!
profimedia0384199779.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot