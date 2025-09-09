Slušaj vest

Mihajlo Ilić, mladi srpski defanzivac, prešao je iz Bolonje u Anderleht, gde će ovu sezonu provesti na pozajmici.

Mihajlo Ilić (22) kupljen je od strane Bolonje u leto 2024. godine, kada je Partizanu plaćeno 4.800.000 evra. Međutim, mladi odbrambeni igrač nije odigrao nijednu utakmicu za italijanski klub.

Mihajlo Ilić iz dana u Partizanu

Ovog leta Mihajlo Ilić nije bio u prvom planu u Bolonji i kada je shvatio da ponovo neće igrati, njegovi agenti na čelu sa Urošem Jakovljevićem su se aktivirali da mu pronađu klub gde će imati minute. Izbor je pao na Anderleht i belgijska liga deluje kao odličan izbor za mladog defanzivca.

Pozajmica između Bolonje i Anderlehta ozvaničena je danas, a klub iz Brisela imaće mogućnost da na kraju sezone otkupi Mihajla Ilića za 6.000.000 evra i 10 odsto od naredne prodaje. Mladi Srbin zadužio je dres sa brojem 15. Visok je 192 centimetra i odlikuje ga skok igra.

Mihajlo Ilić povećao je srpsku koloniju u Anderlehtu. Tamo su već Jan Karlo Simić i Mihajlo Cvetković, koji igra za B tim. Dolazak Mihajla Ilića mogao bi da znači da će Anderleht na zimu prodati Jana Karla Simića, jer je za njega ozbiljan interes pokazao Lacio, čiji je trener Mauricio Sari i ovog leta hteo da vrati sjajnog Srbina u Seriju A.

Mihajlo Ilić fudbal je počeo da igra u jagodinskom Junioru, odakle je kasnije prešao u Jagodinu. Član beogradskog Partizana postao je 2016. godine, gde je kasnije prošao mlađe takmičarske selekcije.

Krajem oktobra 2020. potpisao je profesionalni ugovor sa klubom. U Superligi Srbije debitovao je 21. novembra 2021, protiv Vojvodine, zamenivši na terenu Danila Pantića u 80. minutu utakmice. Ugovor sa klubom produžio je u julu 2022. sa trajanjem do 2027. godine.

Po prvi put se u startnoj postavi, kao bonus fudbaler na susretu Superlige Srbije, našao u 18. kolu takmičarske 2022/23. protiv TSC-a. U Ligi konferencije je debitovao protiv Šerifa, na utakmici odigranoj u Kišinjevu 16. februara 2023. Tada je na terenu zamenio Kristijana Belića u drugom poluvremenu, posle isključenja Igora Vujačića. Narednu sezonu počeo je kao standardni bonus fudbaler u postavci Igora Duljaja. Prvi pogodak za Partizan u profesionalnoj karijeri postigao je za pobedu nad Čukaričkim, 12. novembra 2023.