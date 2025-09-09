Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Engleske 0:5, u svojoj četvrtoj utakmici u evropskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija Srbije zauzima treće mesto na tabeli Grupe K sa sedam bodova iz četiri utakmice. Sve ostale selekcije su odigrale po pet mečeva. Prva je Engleska sa 15 bodova, druga Albanija sa osam bodova, četvrta Letonija sa četiri boda, dok poslednje, peto mesto zauzima Andora bez osvojenog boda.

Selekcija Srbije će u svojoj narednoj utakmici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 11. oktobra dočekati reprezentaciju Albanije.

Pred vama su fudbaleri Srbije na skeneru Kurira.

Đorđe Petrović 7

Možda i najteža utakmica u njegovoj karijeri, jer je sve vreme meča bio pod snažnom vatrom rivala. Krenimo redom... Ukrotio jak i precizan udarac Gordona u 26.minutu. U pojedinim trenucima utakmice delovalo je kao da se nalazi na streljani. Tako je bilo kod trećeg gola, kada je Konsa postigao, a ispred Petrovića bila su još dva engleska igrača. U poslednjih 20 minuta branio je sve što je mogao, vadio lopte koje je publika već videla u golu. Ni za jedan gol nije kriv. Kad je golman najbolji akter jednog tima, onda je jasno na šta je ličila ta ekipa tokom utakmice.

Kosta Nedeljković 5,5

Igrao isključivo na svojoj polovini, sa striktnim zadatkom da spreči Gordona po desnoj strani. Obavio je svoj zadatak, iako mu je Englez pravio ozbiljne probleme. Međutim, imao je Kosta svoje trenutke, pa je tako naterao Gordona da napravi faul za žuti karton. Pokazao je svoje trkačke sposobnosti, a uspeo je jednom i da pripreti Pikfordu, ali je bio izblokiran. Usled negativnog rezultata na poluvremenu bio je žrtva taktike, pa je svoje mesto prepustio Luki Joviću u drugom poluvremenu.

Strahinja Eraković 5

Igrao je defanzivca po desnoj strani, ali kao i sve kolege nije se proslavio. Bio je pod konstantnim pritiskom sve vreme utakmice i nikako nije uspevao da izađe iz grča. To se posebno videlo posle isključenja Milenkovića, kada je sa Pavlovićem držao slomljenu zadnju liniju Orlova. Pred kraj utakmice skrivio je i jedanaesterac kada je oborio Votkinsa, a Rašford bio precizan sa bele tačke.

Nikola Milenković 5

Ogromne probleme pravio mu je Hari Kejn, bez obzira da li je igrao okrenut leđima golu, kad bi se izvlačio i razigravao saigrače, ili licem kad je bio okrenut golu. U 72. minutu nepotrebno je grubo startovao na Kejnu, iako se videlo da kasni, pa je zaradio crveni karton. Odmah po njegovom izlasku, Englezi su iz prekida dali i četvrti gol, a strelac je bio Mark Gei. Posle njegovog isključenja, iovako anemična Srbija još dublje je potonula, pa se igralo pred golom Petrovića.

Strahinja Pavlović 5

Ispao je u 36. minutu, kada mu je pobegao Madueke i lako savladao Petrovića. Dotad je igrao disciplinovano, gotovo bez greške. I samo trenutak nepažnje, za surovu kaznu. Najbolniju. Posle toga, nije mogao da se sastavi da loptom, pravio je početničke greške, a koliko je bio indisponiran pokazao je i trenutak kada je panično izbio loptu u korner, iako oko njega nije bilo engleskih fudbalera.

Veljko Birmančević 5

Sem jednog izleta u napadu u prvih 45 minuta, gotovo da se nije video. Bio je koncentrisan na defanzivu i pomoć Pavloviću oko Maduekea. Međutim, ni to nije bilo odrađeno kako treba, jer je baš po levoj strani odbrana kiksnula, kada su Englezi postigli drugi gol. Posle prvih 45 minuta ostao je u svlačionici, jer je selektor odlučio da ukaže šansu Kostiću.

Andrija Živković 5

Kao da je imao najzahtevniju ulogu u prvih 45 minuta. Uz obilje defanzivnih zadataka u veznom redu, trebalo je da bude podrška Vlahoviću u napadu. Nažalost, to nije išlo, jer mu vezni fudbaleri Engleske nisu dozvoljavali da uopšte dođe do lopte, a kamoli da pas napadaču Srbije. Posle je igrao po boku, borio se, međutim bio je inferioran u duelima. Nijednom nije pobegao rivalima, niti je došao u priliku da asistira. Baš teška utakmica za njega.

Saša Lukić 5

Desetka na leđima traži mnogo veću odgovornost i kvalitet. Posebno kad je uzmeš od Dušana Tadića. Nijedan tačan pas u prvih 20 minuta nije imao. Posebna boljka bile su mu dubinske lopte koje je uporno forsirao, a koje nisu bile precizne. Gotovo da nije imao pas unapred, igrao je alibi, slao lopte do saigrača, ili unazad štoperima. Bukvalno je bio pojeden od strane Rajsa i engleske ekipe. Radijus kretanja takođe mu je bio sporan, jednostavno ni u jednom parametru nije mogao da odgovori Englezima.

Nemanja Maksimović 5

Sem trčanja ništa nije pokazao. Trebalo je da bude faktor iznenađenja za Engleze, igrač koji će "stalnim smetanjem" praviti problem veznim igračima protivnika. Ali, jedno je papir, a nešto sasvim drugo teren. U pojedinim trenucima delovalo je da njegovo konstantno trčanje nema efekta. Toliko je bio inferioran u odnosu na engleske vezne igrače, da će ovu utakmicu što pre zaboraviti, ili će je se sećati kao noćne more.

Ivan Ilić 5

Još jedan od defanzivaca u veznom redu Srbije. I on je trebalo da kvari igru Englezima, međutim utopio se u sivilo ostatka tima. Imao je nekoliko grubih i nepotrebnih startova, ali je prošao nekažnjeno. Uvek je kasnio za korak u odnosu na direktnog rivala, ili jednostavno nije stizao da zatvori prostorom, pa su se između linija koje je držao sa Lukićem i Maksimovićem stvarali krateri, koje su Englezi koristili na maksimum.

Dušan Vlahović 5,5

Imao je želju i volju, ali... Njegov govor tela na početku utakmice bio je odličan, međutim u postavci igre Srbije bilo je jasno da će biti odsečen od ostatka tima. U takvoj konstelaciji snaga, jasno je bilo da nije mogao da se nosi sa dvojicom, nekad čak i trojicom protivničkih igrača na leđima. Pokušavao je, davao sve od sebe, međutim nije imao podršku saigrača. Čak i kada je dobio partnera u Luki Joviću, ništa se nije promenilo. Na kraju bio je zamenjen, pa je mesto prepustio Aleksandru Mitroviću.

Luka Jović 5

Od 46. umesto Koste Nedeljkovića. Nije ušao u priliku za gol, čak je diskutabilno i koliko puta je pipnuo loptu. Gotovo da je bio neupotrebljiv i bezopasan po gol Engleske.

Filip Kostić 5

Od 46. umesto Veljka Birmančevića. Sem nekoliko begova po strani, nije mogao da dođe do izražaja. Nedostajalo mu je prostora, bio je maksimalno zatvoren i odlično markiran od strane engleskih igrača.

Lazar Samardžić 5

Od 61. umesto Ivana Ilića. Trebalo je da donese svežinu i pas napred, da svojom kreativnošću pokrene Vlahovića i Jovića. Međutim, desio se crveni karton Milenkovića, tako da je do kraja meča igrao znatno povučenije.

Aleksandar Mitrović 5

Od 71. umesto Dušana Vlahovića. Videlo se da je potpuno van takmičarskog ritma. Nije mogao da poveže tačan pas, niti da iskontroliše loptu. Međutim, i takav trudio se da pomogne, pa je u odbrani čistio pojedine situacije. Koliko je igra Srbije bila razbijena pokazao je i trenutak kada je Mitrović ostao po desnoj strani sam, pa nije mogao da isprati brzu akciju Engleza. Užasno je to bilo za gledanje.

Dragan Stojković 5

Promešao je karte, istumbao startnih 11, pa je Srbija počela utakmicu u formaciji 5-4-1, gde je maksimalno pojačao bokove i vezni red. Izgledalo je to mnogo defanzivno, ali je očigledno imao neki plan, kao protiv Španaca pre godinu dana, u Ligi nacija. Međutim... Izgleda da se ozbiljno zaigrao i u potpunosti omašio. Englezi su za tri minuta dali dva gola, preko Kejna i Maduekea, tako da je selektoru sva defanzivna taktika pala u vodu. Posle drugog stigao je uskoro i treći gol Engleza i onda je bilo jasno da Srbiji sledi potop. Pokušao je da izmenama, međutim ni sa jednom nije dobio. Kada se na to doda i negativna atmosfera sa tribina, gde su gledaoci u nekoliko navrata tražili njegov odlazak, jasno je da je pogubio koncentraciju, ali i konce igre. Ovo je Stojkoviću najubedljiviji poraz ne samo na mestu selektora, već i na poziciji trenera otkada se bavi ovim poslom.

