Fudbalski stručnjak Domeniko Tedesko imenovan je za novog trenera Fenerbahčea, saopštio je turski klub.
POZNAT MURINJOV NASLEDNIK: Fenerbahče doveo 39-godišnjeg trenera
Domeniko Tedesko (39) je potpisao dvogodišnji ugovor i na klupi kluba iz Istanbula nasledio Portugalca Žozea Morinja, koji je smenjen krajem avgusta, svega 15 meseci nakon dolaska.
Bivši selektor Belgije preuzima tim koji čeka na šampionsku titulu još od 2014. godine.
U dosadašnjoj karijeri Tedesko je predvodio Šalke, Spartak iz Moskve i Lajpcig, dok je reprezentaciju Belgije vodio od februara 2023. do januara 2025. godine.
(Beta)
