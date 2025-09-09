Scene koje odavno nisu viđene u Beogradu, kada je nacionalni tim u pitanju
NESTVARNE SLIKE! OVO DUGO NIJE VIĐENO U BEOGRADU! Velika gužva pred meč sa Engleskom: Pogledajte korteo navijača Srbije
Fudbalska reprezentacija Srbije od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Englesku u okviru kvalifikacija za Mundijal.
Danima unapred sve ulaznice su rasprodate, pa se očekuje više od 40.000 gledalaca.
Scene koje odavno nisu viđene u Beogradu, kada je nacionalni tim u pitanju.
Tako je u blizini stadiona "Rajko Mitić" zabeležen i korteo navijača Srbije koji u velikom broju pristižu.
