MITROGOL DOBIO NAGRADU UOČI MEČA SRBIJA - ENGLESKA: Veliko priznanje za našeg golgetera! (FOTO)
Fudbaleri Srbije dočekali su Englesku u meču grupe "K" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Uoči meča na stadionu "Rajko Mitić", potpredsednik FSS Nenad Bjeković uručio je nagradu napadaču Srbije, Aleksandru Mitroviću.
Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić
Reč je o specijalnoj medalji - tradicionalni poklon koji UEFA šalje da se na prvoj domaćoj utakmici uruči svakom igraču koji zabeleži 100 nastupa u drzavnom timu, a Stevan Stojanović mu je uručio i specijalni poklon u ime "A" reprezentacije Srbije.
