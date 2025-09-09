Slušaj vest

Fudbaleri Srbije dočekali su Englesku u meču grupe "K" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Uoči meča na stadionu "Rajko Mitić", potpredsednik FSS Nenad Bjeković uručio je nagradu napadaču Srbije, Aleksandru Mitroviću.

Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić

Reč je o specijalnoj medalji - tradicionalni poklon koji UEFA šalje da se na prvoj domaćoj utakmici uruči svakom igraču koji zabeleži 100 nastupa u drzavnom timu, a Stevan Stojanović mu je uručio i specijalni poklon u ime "A" reprezentacije Srbije.

Srbija - Engleska, Navijači Srbije
WhatsApp Image 2025-09-09 at 8.12.57 PM.jpeg
Navijači Srbije
fss.jpg

Puna Marakana dočekala Engleze