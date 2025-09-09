Selektor fudbalske reprezentacije Bugarske podneo ostavku.
ILIEV PODNEO OSTAVKU: Bugarska ostala bez selektora!
Ilian Iliev je nakon lošeg početka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine odlučio da ode sa mesta selektora.
Ovu odluku potvrdio je Fudbalski savez Bugarske (BFS), navodeći da će ime novog selektora biti objavljeno u narednom periodu.
Bugarska je u uvodna dva kola kvalifikacija doživela dva ubedljiva poraza - u Sofiji izgubila od Španije sa 3:0, a potom je istim rezultatom poražena i na gostovanju Gruziji u Tbilisiju.
Bugarska se nalazi na poslednjem mestu Grupe E bez osvojenog boda.
