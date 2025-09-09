Ovu odluku potvrdio je Fudbalski savez Bugarske (BFS), navodeći da će ime novog selektora biti objavljeno u narednom periodu.

Bugarska je u uvodna dva kola kvalifikacija doživela dva ubedljiva poraza - u Sofiji izgubila od Španije sa 3:0, a potom je istim rezultatom poražena i na gostovanju Gruziji u Tbilisiju.