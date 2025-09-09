Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije gubi na poluvreme od selekcije Engleske u kvalifikacijama za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Pored negativnog rezultata, Srbija je pružila i bledu partiju na stadionu "Rajko Mitić" koji je ispunjen do poslednjeg mesta.

Puna Marakana dočekala Engleze Foto: Nemanja Nikolić

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi odlučio se da totalnu defanzivu protiv Engleza i to očigledno nije urodilo plodom u prvih 45 minuta igre.

Prvo je Kejn pogodio, a zatim i Madueke za 2:0, dok je Srbija imala svega dva šuta van okvira gola gostiju.

Engleska je imala čak 10, a o posedu lopte je i suvišno govoriti! Englezi su loptu držali u nogama 65 odsto, Srbija 35...

Još jedan podatak koji đokira je i taj da je Engleska imala čak 21 opasan napad, a Srbija samo 5.

Statistika sa meča Srbija Engleska
Statistika sa meča Srbija Engleska Foto: Printscreen/UEFA

Ne propustiteFudbalŠTA SE DESILO SA ODBRANOM SRBIJE? ORLOVI PRIMILI DVA GOLA ZA TRI MINUTA! Pogledajte kako su Englezi šokirali Marakanu - ovo izgleda tako prosto i jednostavno!
IMG-20250909-WA0078.jpg
FudbalOVAKO JE SRBIJA PRIMILA PRVI GOL PROTIV ENGLESKE: Hari Kejn utišao Marakanu (VIDEO)
IMG-20250909-WA0061.jpg
FudbalOPŠTA FRKA NA MARAKANI! Navijači Srbije skinuli zastave Englezima: Nastala je trka po tribinama!
IMG-20250909-WA0064.jpg
FudbalISTORIJSKA POSETA NA MARAKANI: Snimak iz Beograda obišao ceo svet, padaju Englezi... (VIDEO)
Srbija - Engleska, Navijači Srbije

BONUS VIDEO:

Puna Marakana dočekala Engleze Izvor: Kurir