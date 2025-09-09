Slušaj vest

Pored negativnog rezultata, Srbija je pružila i bledu partiju na stadionu "Rajko Mitić" koji je ispunjen do poslednjeg mesta.

1/6 Vidi galeriju Puna Marakana dočekala Engleze Foto: Nemanja Nikolić

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi odlučio se da totalnu defanzivu protiv Engleza i to očigledno nije urodilo plodom u prvih 45 minuta igre.

Prvo je Kejn pogodio, a zatim i Madueke za 2:0, dok je Srbija imala svega dva šuta van okvira gola gostiju.

Engleska je imala čak 10, a o posedu lopte je i suvišno govoriti! Englezi su loptu držali u nogama 65 odsto, Srbija 35...

Još jedan podatak koji đokira je i taj da je Engleska imala čak 21 opasan napad, a Srbija samo 5.

Statistika sa meča Srbija Engleska Foto: Printscreen/UEFA

