Srbija gubi od Engleske na punoj Marakani!
igramo loše
PORAŽAVUJUĆA TAKTIKA SRBIJE? Šokantno - pojavila se kompletna statistika meča sa Englezima!
Fudbalska reprezentacija Srbije gubi na poluvreme od selekcije Engleske u kvalifikacijama za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Pored negativnog rezultata, Srbija je pružila i bledu partiju na stadionu "Rajko Mitić" koji je ispunjen do poslednjeg mesta.
Puna Marakana dočekala Engleze Foto: Nemanja Nikolić
Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi odlučio se da totalnu defanzivu protiv Engleza i to očigledno nije urodilo plodom u prvih 45 minuta igre.
Prvo je Kejn pogodio, a zatim i Madueke za 2:0, dok je Srbija imala svega dva šuta van okvira gola gostiju.
Engleska je imala čak 10, a o posedu lopte je i suvišno govoriti! Englezi su loptu držali u nogama 65 odsto, Srbija 35...
Još jedan podatak koji đokira je i taj da je Engleska imala čak 21 opasan napad, a Srbija samo 5.
Statistika sa meča Srbija Engleska Foto: Printscreen/UEFA
