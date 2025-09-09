Slušaj vest

Fudbaleri Srbije igraju protiv Engleske meč kvalifikacija za Mundijal 2026, a na poluvremenu navijači su skandirali selektoru Orlova - "Piksi odlazi".

Englezi su bez problema, rutinski stigli do dva gola prednosti i posle prvih 45 minuta poveli sa 2:0.

Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić

Naš tim je potpuno nemoćan i bezidejan, a Piksijeva taktika očigledno nema baš nikakvog efekta.

Tako da ni ne čudi reakcija navijača na poluvremenu, a u istom stilu navijači su nastavili i posle trećeg pogotka Engleske.

Pogledajte:

Navijači Srbije skandiraju: Piksi, odlazi Izvor: Kurir