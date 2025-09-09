Selektor na meti navijača na poluvremenu.
Fudbal
PIKSI IZVIŽDAN! Navijači na "Marakani" tražili ostavku od selektora
Fudbaleri Srbije igraju protiv Engleske meč kvalifikacija za Mundijal 2026, a na poluvremenu navijači su skandirali selektoru Orlova - "Piksi odlazi".
Englezi su bez problema, rutinski stigli do dva gola prednosti i posle prvih 45 minuta poveli sa 2:0.
Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić
Naš tim je potpuno nemoćan i bezidejan, a Piksijeva taktika očigledno nema baš nikakvog efekta.
Tako da ni ne čudi reakcija navijača na poluvremenu, a u istom stilu navijači su nastavili i posle trećeg pogotka Engleske.
