ENGLEZI SE NE ZAUSTAVLJAJU, HOĆE DA AKTIVIRAJU "PETARDU" NA MARAKANI! Nemaju milosti prema Orlovima, pogledajte četvrti gol - odbrana ponovo ne postoji! VIDEO
Fudbalska reprezentacija Srbije korača ka ubedljivom porazu od Engleske u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Trenutni rezultat je 0:4, a do kraja utakmice je ostalo još nešto više od 10 minuta.
Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić
Englezi su četvrti gol postigli u 75. minutu.
Posle slobodnog udarca, Guehi je iskoristio centaršut Rajsa i poslao loptu u mrežu za veliko slavlje svojih navijača.
Pogledajte četvrti gol Engleske:
