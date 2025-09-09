Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije korača ka ubedljivom porazu od Engleske u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Trenutni rezultat je 0:4, a do kraja utakmice je ostalo još nešto više od 10 minuta.

Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić

Englezi su četvrti gol postigli u 75. minutu.

Posle slobodnog udarca, Guehi je iskoristio centaršut Rajsa i poslao loptu u mrežu za veliko slavlje svojih navijača.

Pogledajte četvrti gol Engleske:

Prvi gol na utakmici Srbija - Engleska Izvor: Kurir