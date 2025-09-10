Slušaj vest

U posledenjem kolu južnoameričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo mogli smo da vidimo pravo ludilo.

Venecuela i Bolivija borili su se za mesto u interkontinentalnom baražu, a Venecuelanci imali su sve u svojim rukama i pobeda protiv Kolumbije im je garantovala sedmu poziciju i dodatnu priliku da se plasiraju na Mundijal. Bolivija je, sa druge strane, morala da savlada Brazil i da čeka kiks Venecuele. I, dočekala ga je!

1/5 Vidi galeriju Bolivija - Brazil Foto: Daniel MIRANDA / AFP / Profimedia

Venecuelanci su u spektakularnom meču poraženi od Kolumbije sa 6:3, dok je Bolivija sa 1:0 savladala Brazil i otšla u interkontinentalni baraž za Mundijal!

Usledile su scene pune emocija, suza i radosti, a Bolivija će imati priliku da ode na Svetsko prvenstvo posle više od tri decenije. Poslednji put na Mundijalu su bili 1994. u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo, naredni Mundijal će se održati ponovo u SAD, ali i Kanadi i Meksiku, pa bi ovo mogla da bude neka simbolika.

Ovim trijumfom, Bolivija je završila kvalifikacije sa 20 bodova, prestigavši Venecuelu i zakazala duel u baražu, koji će igrati u martu protiv rivala iz Afrike, Azije, Okeanije ili Konkakafa, za poslednju vizu za Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Evo i svih rezultata poslednjeg kola južnoameričkih kvalifikacija za Mundijal:

Ekvador - Argentina 1:0 (1:0)

/Valensija pen 45+13/

Venecuela - Kolumbija 3:6 (2:2)

/Segovija 3, Martines 12, Rondon 76 - Mina 10, Suares 42, 50, 59, 67, Kordoba 78/

Bolivija - Brazil 1:0 (1:0)

/Migelito 14 pen/

Čile - Urugvaj 0:0

Peru - Paragvaj 0:1 (0:0)

/Galarsa 78/

BONUS VIDEO: