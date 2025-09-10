Slušaj vest

Fudbaleri Srbije doživeli su epsku bruku protiv Engleske na Marakani (0:5) i od ovog šamara obrazi će brideti dugo.

Da nevolja bude veća, Albanija je savladala Letoniju sa 1:0, prestigla Srbiju na tabeli u kvalifikacijama za Mundijal i meč u Beogradu koji je na programu 11. oktobra imaće dodatnu težinu.

Posle bruke Srbije i trijumfa Albanije javio se i fudbaler te reprezentacije, Nedim Bajrami, koji je zapretio Piksiju i "orlovima", te naveo da on i saigrači u Beograd dolaze po tri boda.

- Pobeda nad Letonijom nam je važna za nastavak puta. Uvek sam spreman za nacionalni tim, iako u poslednje vreme nisam mnogo igrao. Dobio sam šansu i mislim da sam je iskoristio. Analizirali smo sve detaljno i sada se srećni vraćamo u klubove, da se fokusiramo na svoje obaveze.

