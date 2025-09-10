KAPITEN SRBIJE UTUČEN POSLE CRVENOG KARTONA I DEBAKLA: Reprezentativac Engleske tešio Milenkovića ispred svlačionice, pogledajte emotivne trenutke
Kao kapiten je Milenković vodio nacionalni tim u teškom porazu protiv Engleske rezultatom 5:0 na stadionu Rajko Mitić.
Da stvar po njega bude gora, završio je ovu utakmicu pre vremena, pošto je u 72. minutu dobio direktan crveni karton.
Centralni defanzivac je nakon utakmice bio utučen, ispred svlačionice je zamišljeno čekao. U jednom trenutku se pojavio njegov saigrač iz Notingem Foresta, Morgan Gibs-Vajt.
Reprezentativac Engleske, koji je celu utakmicu presedeo na klupi za rezervne igrače, pružio je utehu prijatelju, zagrlio ga i razgovarao sa njim.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Inače, Milenković je preuzeo kapitensku traku od Aleksandra Mitrovića koji je zbog povrede na dve utakmice u septembarskom okupljanju odigrao ukupno 30 minuta.
Odbrambeni fudbaler je predvodio Srbiju do pobede na gostovanju Letoniji, ali su Orlovi protiv Engleske bili nemoćni na terenu.
