Kao kapiten je Milenković vodio nacionalni tim u teškom porazu protiv Engleske rezultatom 5:0 na stadionu Rajko Mitić.

Da stvar po njega bude gora, završio je ovu utakmicu pre vremena, pošto je u 72. minutu dobio direktan crveni karton.

Srbija - Engleska

Centralni defanzivac je nakon utakmice bio utučen, ispred svlačionice je zamišljeno čekao. U jednom trenutku se pojavio njegov saigrač iz Notingem Foresta, Morgan Gibs-Vajt.

Reprezentativac Engleske, koji je celu utakmicu presedeo na klupi za rezervne igrače, pružio je utehu prijatelju, zagrlio ga i razgovarao sa njim.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikolu Milenkovića tešio Englez posle debakla

Inače, Milenković je preuzeo kapitensku traku od Aleksandra Mitrovića koji je zbog povrede na dve utakmice u septembarskom okupljanju odigrao ukupno 30 minuta.

Odbrambeni fudbaler je predvodio Srbiju do pobede na gostovanju Letoniji, ali su Orlovi protiv Engleske bili nemoćni na terenu.

Bonus video:

Himna Engleske izviždana