Fudbalski savez Srbije i reprezentaciju očekuje oštra kazna FIFA, zbog dešavanja na utakmici Orlova i selekcije Engleske, u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026.

Srbija je poražena na domaćem terenu od Engleske rezultatom 0:5, a strelci za goste bili su Hari Kejn, Noni Madueke, Ezri Konsa, Mark Guei i Markus Rašford iz penala.

Pored rezultatske katastrofe, fudbalska reprezentacija Srbije i FSS mogli bi da se suoče sa još većim problemom, piše engleski portal "Sportbajbl". Razlog je kako pišu Englezi ponašanje navijača, posebno što je FSS bio pod uslovnom kaznom od strane FIFA i deo stadiona, tribina na jugu, bila je zbog toga bez publike.

Utakmica je odigrana na delimično zatvorenom stadionu kao kazna za rasističko skandiranje u prethodnoj utakmici protiv Andore, gde je 15% kapaciteta bilo prazno. Fudbalski savez Srbije izdao je saopštenje pre utakmice pozivajući navijače da se ponašaju pristojno, dodajući da su kažnjeni za poslednjih pet godina više od 700.000 evra od strane FIFA i UEFA, zbog ponovljenih kršenja pravila.

Kako navodi portal "Sportbajbl" najveći problem za FSS biće skandiranje navijača o Kosovu i Metohiji. Englezi konstatuju:

"Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine i sada je delimično priznata nezavisna država. Međutim, Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisno i dvema nacijama je zabranjeno da igraju jedna protiv druge na međunarodnim takmičenjima."

Srpskim navijačima se zamera ne samo skandiranje o Kosovu i Metohiji, već kako Englezi pišu "provokativni transparent sa mapom Kosova prekrivenom bojama srpske zastave". Zbog toga su reagovali sa tzv. Kosova i pozivali FIFA i UEFA da preduzmu akciju. Tako je jedan navijač sa tzv. Kosova pisao zvaničnom nalogu UEFA na mreži X, dodajući da je transparent „neprihvatljiv čin koji krši svaki sportski standard“.

Dalje, portal "Sportbajbl" navodi da je utakmica između Srbije i Engleske nakratko prekinuta nakon što je laser bio uperen u lice fudbalera Ezrija Konse. Odmah posle toga, oficijelni spiker na utakmici upozorio je navijače da na koriste lasere i pirotehniku. Isto tako, navodi se i da je neko od publike koristio pištaljku koja je zbunjivala fudbalere na terenu.

U međuvremenu, u odvojenom incidentu, policija za suzbijanje demonstracija bila je primorana da uđe na tribine nakon što su domaći navijači počeli da skandiraju antivladine pesme, navodi portal "Sportbajbl".

FIFA i UEFA još nisu izdale saopštenje o incidentima koji su se desili u Beogradu, ali se očekuje da će se Srpski fudbalski savez suočiti sa ozbiljnim kaznama, uključujući potencijalne novčane sankcije, ali i zatvaranje stadiona. To bi bila posebna katastrofa za FSS i reprezentaciju, ukoliko bi u narednoj utakmici morali da dočekaju Albaniju 11. oktobra na praznom stadionu "Rajko Mitić".

U razgovoru za Fudbalski insajder, bivši sudija FIFA Kit Haket rekao je da će Srbija verovatno dobiti barem "značajnu kaznu".

- Upotreba lasera ​​je opasna i neprihvatljiva. Turpan, francuski sudija, je veoma iskusan i sigurno je o svemu obestio nadležne. Posmatrač utakmice koji je bio prisutan je takođe radio svoj posao. Sve će biti prijavljeno nadležnima i Srbija će biti sankcionisana značajnom kaznom - rekao je Englez, a preneo portal "Sportbajbl".

