Dragan Stojković debelo je omašio sa taktikom u utakmici protiv Engleske (0:5), što je bio i glavni uzrok najveće bruke u istoriji srpskog reprezentativnog fudbala.

Iskusni fudbalski trener Milorad Kosanović kaže za Kurir da su se Englezi i sami iznenadili posle neočekivano visoke pobede u Beogradu, a da je Srbija višedecenijski javašluk lošeg rada konačno morala da plati ovakvom brukom.

- Svi sada govore o porazu Srbije. Ali, problem je mnogo dublji. Godinama pričam... Osnovni problem našeg sporta, fudbala pre svega, jeste da su se ljudi u klubovima okružili svojim ljudima, a ne strukom. A, to se ne sme. Bez struke nema rezultata. Ona mora da bude u prvom planu, a ne neki bezvezni likovi - počeo je razgovor za Kurir Milorad Kosanović.

Nikada niko Srbiju nije kod kuće pobedio rezultatom 5:0, a u Beograd su dolazile i znatno jače reprezentacije od Engleske.

- Nisam očekivao visok poraz. Gledao sam Engleze protiv Andore. Nisu ostavili bilo kakav utisak. A, kamoli da su moćan tim. Mi gledamo njihovu Premijer ligu, a tamo glavnu reč vode Brazilci, Španci, Portugalci... Malo je tamo Engleza, a baš ti su nas napunili. Kako i zašto su nas ubedljivo pobedili i nadigrali, mislim da ne znaju ni oni.

Nije hteo Kosanović previše da analizira utakmicu.

- Nisam mogao da gledam celu utakmicu... Bilo mi je mučno. Toliko bezidejnost, očaja, jalovosti, neozbiljnosti... Ma, nismo imali igru. Kao da nismo hteli da igramo fudbal. Priča se o glupostima, tipa formaciji 3-5-2, a ne o prostoru u kojem igramo, kako ne znamo da odreagujemo kad lopta ide u dubinu, kako u našoj igri nema promene ritma, nema ubrzanja... Ali da ne držim predavanja...

Pitali smo Milorada Kosanovića o taktici i početnoj formaciji Srbije protiv Engleske sa gomilom igrača defanzivne orijentacije.

- Selektor je igrao onako, kako je rezultat rekao. Tako ne može da se igra! Tih 11 koje je izveo... Uh... Prošlo je vreme italijanskog "katanača"... Da bi došao do rezultata, moraš da igraš fudbal. Moraš da proceniš šta i kako... To su te nijanse. Nije dovoljno biti dobar fudbaler, da bi bio vrhunski trener, ili selektor. Moraš da znaš i kako da spremiš igrače za ovakvu utakmicu. Preduslov za pobedu su fizička priprema, tehnička obuka i taktičko znanje. Bez toga se ne pravi tim. A, mi ništa od toga nismo imali protiv Engleza.

Englezi su se od prvog minuta postavili i nametnuli kao dominantan tim.

- Mislim da su se oni iznenadili kako su nas lako pobedili. I to sa pet golova razlike. Nisu verovali, šta im se događa. Zašto smo mi bili toliko loš? Ne znam, stvarno. Ova utakmica i ona od pre nešto više od godinu dana na Evropskom prvenstvu ne mogu da se porede. Ali, što je bilo, bilo je... Treba izaći iz ovoga što se desilo.

Nije želeo Milorad Kosanović da govori o fudbalerima Srbije.

- Šta reći o bilo kome, kad izgubiš 5:0 kod kuće i to kvalifikacionu utakmicu. Pitate me šta sam video. Jedno ništa! Nije dobro ni za našeg golmana Đorđa Petrovića, jer je bio najbolji. Minus je ovo. Teški.

Pamtim Arkana i Partizan Prisetio se Kosanović i epizoda iz svoje trenerske karijere, kada nije mogao da utiče na prilike koje nemaju veze sa fudbalom, a reflektuju se na konačan rezultat.

- Vidite... Kad sam bio trener Vojvodine, moji iz uprave kluba su mi iza leđa prodavali utakmice. Samo da ne budemo prvaci. To je bilo 1995. Činili su sve da Partizan bude šampion, ali im se nekako pojavila Crvena zvezda i uzela titulu. Drugi put su mi radili o glavi kad sam bio trener Zvezde. Ceo sistem je radio za Arkana i Obilić. To je bilo toliko mučno, da i sada osećam nelagodnost kada se setim svega. I izgurali su svoje, Arkan je bio šampion.

I pored toga što je publika tražila ostavku, Dragan Stojković to nije želeo da uradi.

- Najbolje da ne pričam o tome. On nije okružen stručnim ljudima. Znam to.

Za mesec dana, 11. oktobra u Beograd dolazi Albanija. Biće to duel za drugo mesto i baraž za mundijal.

- To će biti drugačija utakmica od ove protiv Engleske. To je rival koji ne može da uzme posed lopte i sve vreme bude dominantan. Tu imamo šanse, Nadam se. Neće biti lako. Imamo mi veći problem od Albanaca. Samo nekoliko naših igrača igra ozbiljan fudbal. Opet, mislim da možemo da pobedimo Albance. Trebalo bi - jasan je Milorad Kosanović.