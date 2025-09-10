Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi, selektor srpskih fudbalera, našao se pod baražnom vatrom navijača i javnosti, posle najveće blamaže domaćeg reprezentativnog fudbala i poraza od Engleske - 0:5.

Na stadionu "Rajko Mitić" u nekoliko navrata, tokom utakmice između Srbije i Engleske čuli su se povici - "Piksi odlazi"!

Nije mu lako - Dragan Stojković Piksi Foto: Starsport

Veljko Paunović je želja, ali...

Ali, koliko je realno da Dragan Stojković Piksi podnese ostavku. Njega ugovor sa FSS veće do decembra ove godine, tačnije do kraja kvalifikacija za Mundijal 2026. Ako Srbija ne obezbedi plasman u baraž, ili ostane bez odlaska na Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, jasno je da Piksi neće produžiti ugovor.

A, i da sada ode Dragan Stojković Piksi, koga FSS da postavi za selektora? Gledajući srpske trenere, jasno je da većina njih ima posao. Nije tajna da je Veljko Paunović želja određenog kruga ljudi u FSS, da je sa njim bilo kontakta u bliskoj prošlosti, ali on ima ugovor sa Ovijedom i jedini je srpski trener koji radi u "ligama petice".

Slaviša Jokanović takođe je bio želja i njegovo ime se stalno pominje, ali on u protekloj deceniji nikada nije imao hrabrosti da prelomi i preuzme reprezentaciju. Danas je zaposlen u Al Nasru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

1/8 Vidi galeriju Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

Stanković, Milojevići, Nikolić, Ivić...

Sredinom leta ruski mediji plasirali su informaciju da bi Dejan Stanković mogao da bude novi srpski selektor. Demantovao je trener moskovskog Spartaka tu vest, rekavši da ima posao u najpopularnijem klubu Rusije, ali da bi mu bila čast da preuzme Orlove u bliskoj budućnosti.

Vladimir Ivić takođe radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde vodi Al Ain. Marko Nikolić je Rusiju zamenio Grčkom i prvi je trener atinskog kluba AEK. I Miloš Milojević je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao trener kluba Al Šarža. Saša Ilić radi u Azerbejdžanu u Sumgaitu.

Posebna priča je Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, čije se ime u nekoliko navrata proteklih godina dovodilo u vezu sa FS Srbije. Njemu ugovor sa crveno-belima ističe na kraju sezone, što otvara mnoge mogućnosti.

Uvek ozbiljan kandidat - Vladan Milojević Foto: Dragan Tesic

Dušan Tadić kao kandidat

U krug trenera sa velikom energijom i harizmom koji bi mogao da uđe u krug kandidata jeste i Nenad Lalatović, samo je otvoreno pitanje, da li bi on mogao da dobije poverenje svih krugova u FSS. Slično se može reći i za Sava Miloševića, koji je jedno vreme bio zaposlen u Savezu.

Ne treba svakako zaboraviti ni Dušana Tadića, koji je često puta izjavljivao da posle fudbalske karijere želi da se oproba kao trener. Pitanje je samo, da li bi on eventualno prekinuo karijeru, kada bi mu se ukazala prilika da postane selektor Srbije, posebno što nema odgovarajuću licencu. Ali, volju i želju, svakako ima...

I tu bi se moglo reći zatvara krug domaćih stručnjaka, koji bi mogli da naslede Dragana Stojkovića na mestu selektora Srbije. Jasno je da Srbija kao zemlja nema kao ranije širok dijapazon cenjenih i kvalitetnih fudbalskih trenera.

Bio bi pravo osveženje - Kosta Runjaić, trener Udinezea Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Srbi, jeste li čuli za Kostu Runjaića?

Od onih koji su Srbi, a koji nemaju licencu iz Srbije, a mogli bi da rade u reprezentaciji, takođe nema mnogo kandidata. Domaća javnost malo je upoznata sa radom Koste Runjaića, Srbina rođenog u Beču, koji je ime i reputaciju stekao radeći u Nemačkoj. Drugu sezonu predvodi Udineze koji je postao pravi hit u Seriji A. Željko Buvač godinama radi kao direktor u moskovskom Dinamu, bio je saradnik Jirgenu Klopu decenijama...

Tu je i Miodrag Grof Božović, nekadašnji strateg Crvene zvezde i velikog broja klubova iz Rusije. I on je ranije pominjan kao mogući kandidat za selektora, čak je i izjavljivao da bi mu to bila životna želja. Živi u Beogradu i za razliku od svih navedenih trenutno je slobodan.

Treći u nizu jeste Slaviša Stojanović, takođe bivši trener Crvene zvezde. Trenutno je zaposlen u Kopru, a iza sebe ima određeni period rada u reprezentacijama, jer je bio selektor Slovenije i Letonije, a radio je i kao pomoćnik u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

I kad je takva situacija sa srpskim trenerima, logično je i da se razmišlja o selektoru strancu, iako Srbija nije imala mnogo sreće pot om pitanju. Španac Havijer Klemente nije uspeo da Srbiju odvede na Evropsko prvenstvo 2008, kao ni Holanđanin Dik Advokat, koji je ostao kratak za EURO 2016. Opet, među strancima je daleko veći izbor.

Još se nije okušao kao selektor - Žoze Murinjo Foto: EPA-EFE/Neil Hall

Murinjo, Lev, Espirito Santo, Ćavi, Spaleti...

Žoze Murinjo, koji ima ogromnu želju da bude selektor, nikada nije dobio poziv iz rodnog Portugala. Posle otkaza u Fenerbahčeu je slobodan i željan posla.

Posle neuspeha Srbije na EURO 2024, određeni krugovi iz tadašnjeg FSS hteli su da smene Dragana Stojkovića, pa su bili uspostavljeni kontakti sa Joakimom Levom, nekadašnjim selektorom Nemačke. On je i dalje slobodan, a prema informacijama iz Nemačke vrlo pažljiv i obazriv, kada je u pitanju novi posao. Bez posla je ostao i Portugalac Nunjo Espirito Santo, a spisak kvalitenih stranih trenera zaista je impozantan.

Navešćemo tek njih nekoliko - Ćavi, Lučano Spaleti, Tijago Mota, Valter Macari, Seržo Konseisao, Jirgen Klinsman, Ruben Baraha, Lusijen Favr, Kike Sančez Flores, Erik Ten Hag, Ole Gunar Solšer, Rui Žorž, Alesandro Nesta, Kerik, Rud Van Nisterloj...