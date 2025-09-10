Slušaj vest

Doskorašnji trener podgoričke Budućnosti, a aktuelni šef stručnog štaba Mladosti iz Lučana je bio gost u podkastu "Indirektno", a tom prilikom je, između ostalog, govorio o menadžerima koji od trenera traže da stavljaju u tim njihove igrače.

"Menadžeri pokušavaju, ali zavisi od koga nešto traže. Kod mene su pokušavali kada sam bio mlađi", rekao je Nenad Lalatović, pa objasnio na šta je mislio:

"Doneo mi čovek jednom prilikom 10.000 evra u koverti. Kaže 'otvori'. Ja otvaram kovertu. Pitam 'šta da radim za te pare?'. On kaže da budem njegov trener i da njegova dva igrača moraju da igraju. Ja mu kažem 'ali zašto mi daješ pare, igra ti pet igrača?', a on kaže 'Kad ih prodam u naredne dve godine, to je poklon, ali moraju da igraju'".

To se nije dopalo Lalatoviću.

"Gledam ja njega, gledam one pare. I kažem mu 'Ja nikad ničija ku**a nisam bio, pa neću ni tvoja". Jer, ja znam, ako uzmem te pare, ja ću biti ku**a. I on me pogleda onako bezobrazno i pita jesam li siguran. Posle toga sam bio još sigurniji".

Usledila je šokantna završnica ove priče.

"Nažalost su ga ubili posle pet, šest dana, žao mi što nisam uzeo te pare", rekao je Nenad Lalatović.

