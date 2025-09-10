Slušaj vest

Njegovo beživotno telo otkriveno je 9. septembra u stanu u Italiji, a prema prvim informacijama iz istrage, postoji osnovana sumnja da je reč o samoubistvu.

Bakaljini je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije u Čikagu, a odrastao je u Pitsburgu, ali su ga koreni i profesionalni put vezali za Italiju.

Na "čizmu" je stigao nakon završetka fakulteta sa željom da započne sportsku karijeru. Igrao je košarku u nižim italijanskim ligama, ali nije uspeo da ostvari veći uspeh.

Ubrzo nakon toga, pronašao je svoje mesto u medijima, najpre kao voditelj na "Radio Padova", a potom i na poznatim italijanskim televizijama "MTV" i "Italia 1", gde je stekao širu prepoznatljivost.

U svet fudbala je ušao 2017. godine kada je preuzeo upravljanje nad Palermom, koji je tada bio u izuzetno turbulentnoj fazi. Ambiciozno je najavljivao da će klub izvesti na put uspeha i odvesti ga do UEFA Lige šampiona, ali rezultati na terenu nisu pratili njegove planove.

Palermo je u njegovom mandatu ispao u niži rang, Seriju B, a kontrolu nad klubom kasnije je ponovo vratio Maurisio Camparini.

Bakaljini je bio poznat kao harizmatična i često kontroverzna figura italijanske javne scene. Njegova iznenadna smrt ostavila je brojne upitnike, a vest je izazvala brojne reakcije u Italiji, ali i u njegovoj rodnoj Americi.