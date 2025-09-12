Slušaj vest

Džud Belingem jedan je od najboljih fudbalera planete, ali je često na oku javnosti zbog privatnog života.

Džud Belingem Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia, Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Sada je u centar pažnje upao zbog situacije sa devojkom Ešlin Kastro.

Par je uhvaćen dok uživa na ležaljkama tokom svog romantičnog odmora na Sardiniji, ali osim poljubaca i maženja "počastili" su prisutne i nekim malo sočnijim scenama.

Naime, paparaci su uhvatili lepu Ešlin kako se spušta prema intimnoj regiji mladog fudbalera, a nastale fotke planule su i brzinom svetlosti se proširile društvenim mrežama. Fotke pogledajte OVDE

Kada je sve ovo postalo viralno, engleski mediji preneli su i da se atraktivna Belingemova devojka pravdala time da je za sve kriva jedna minđuša.

Da, dobro ste pročitali! Ešlin je navodno, dok je milovala Belingema, izgubila dragocenu minđušu, zbog čega se i našla u tako nezgodnoj pozi, jer je bila u potrazi za njom, a talentovani fudbaler pridržavao joj je kosu kako bi joj olakšao potragu. Fotke pogledajte OVDE.

Inače, Belingem nije bio deo reprezentacije Engleske koja je u utorak uveče u Beogradu deklasirala Srbiju rezultatom 5:0. Mladi igrač bori se s povredom ramena već godinu dana, pa je tako odlučeno i da propušta kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. 

