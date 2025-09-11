Slušaj vest

Tošić je u prvom mandatu u Čukaričkom ostavio sjajan utisak, po dolasku iz Mačve leta 2020. godine u četiri sezone odigrao je trocifren broj mečeva za belo-crne, čiji je dres oblačio čak 113 puta, postigao je šest golova, imao je i 11 asistencija.

Tošić je bio deo ekipe koja je izborila istorijski plasman u grupnu fazu Lige konferencije, ekipe koja je tri puta bila treća u Super ligi Srbije, u sezonama 2020/21, 2021/22 i 2022/23, a igrala je i finale Kupa Srbije u sezoni 2022/23.

„Definitivno mogu da kažem da sam se vratio u svoj klub, izuzetno sam srećan što sam ponovo ovde. Neće biti nikakvih problema oko uklapanja, nije se mnogo toga promenilo za godinu i tri meseca od kako sam poslednji put bio ovde. Sada sam došao na pozajmicu do kraja sezone, jedino će moja uloga biti malo drugačija“, kazao je Tošić, koji je potom dodao:

„Ranije sam ja bio mladi igrač, kojem je bila potrebna afirmacija, a to sam u prvom mandatu dobio u Čukaričkom. Sada sam iskusniji, jedan od starijih prvotimaca, sa dobrim stažom u Super ligi Srbije. Moram da prihvatim tu odgovornost, politika kluba se nije mnogo promenila, i dalje se forsiraju mladi i talentovani igrači. Sa njima treba raditi, treba ih usmeriti, a spreman sam da pomognem i u tom pravcu, ali i da doprinesem klubu da ostvari ovosezonske ciljeve, da budemo u gornjem delu tabele. Na ličnom planu, igre u Čukaričkom će mi mnogo značiti, nisam imao mnogo minuta u prethodnih godinu dana. Ovde sam na obostrano zadovoljstvo, u Čukaričkom sam srećan, spokojan i veoma motivisan da pomognem klubu, mladim igračima i da se vratim na pravi put“.