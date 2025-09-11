Slušaj vest

Utakmica je završena katastrofalno po Orlove i izazvala je brojne reakcije.

A, nakon meča grupa navijača Čačanski džukci koji podržavaju Borac iz Čačka objavili su snimak sa stadiona Rajko Mitić.

Oni su utakmicu gledali uživo, a na samom startu su odlučili da uzmu zastavu od Engleza.

To su uradili tako što je jedan od njih, preko kanala koji se nalazi između tribina i atletske staze, neprimetno stigao do gostujućih navijača i uspeo da skine jednu od zakačenih zastava, a da se potom vrati do svojih prijatelja kojima je predao zastavu pre nego što se vratio na tribinu.

Pored snimka, Čačanski džukci su objavili i fotografiju sa otetom zastavom.

