POHVALILI SE
SRPSKI NAVIJAČI USRED UTAKMICE OTELI ZASTAVU ENGLEZA! Ovaj trenutak je svima promakao, a oni su objavili snimak akcije
Utakmica je završena katastrofalno po Orlove i izazvala je brojne reakcije.
A, nakon meča grupa navijača Čačanski džukci koji podržavaju Borac iz Čačka objavili su snimak sa stadiona Rajko Mitić.
Oni su utakmicu gledali uživo, a na samom startu su odlučili da uzmu zastavu od Engleza.
To su uradili tako što je jedan od njih, preko kanala koji se nalazi između tribina i atletske staze, neprimetno stigao do gostujućih navijača i uspeo da skine jednu od zakačenih zastava, a da se potom vrati do svojih prijatelja kojima je predao zastavu pre nego što se vratio na tribinu.
Pored snimka, Čačanski džukci su objavili i fotografiju sa otetom zastavom.
