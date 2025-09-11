Slušaj vest

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije je poraz od Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo ocenio kao razočaranje.

"Utakmica sa Engleskom bila je razočaravajuća, ne samo u smislu rezultata (0:5), nego u smislu svega što je prikazano. Verovali smo da je duel sa tako velikom fudbalskom silom kao što je Engleska prava prilika da na našem najvećem stadionu ispunjenom do poslednjeg mesta pokrenemo jedan pozitivan talas i obnovimo kult reprezentacije. Prilika je propuštena, ali se od tako velikog patriotskog cilja nikad ne odustaje", rekao je Radujko za "Tanjug".

Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Kada je reč o statusu selektora Dragana Stojkovića Piksija, o čemu je bilo puno reči prethodnih dana, FSS će doneti odluku nakon oktobarskog okupljanja reprezentacije u kojem će biti odigrane utakmice protiv Albanije i Andore.

"Od njega imamo jasna očekivanja, a to je da naš tim odigra na najvišem mogućem nivou sa jasnom pobedničkom ambicijom, od prvog do poslednjeg minuta. Posle utakmice protiv Albanije, organi Saveza i Izvršni odbor razmotriće izveštaje sportskog sektora za prethodni period i u skladu s tim donositi odluke iz domene svoje nadležnosti".

Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska Foto: Starsport

Situacija u kvalifikacijama sada nije idealna.

"Meč sa Albanijom će direktno odlučivati ko će u baraž za Svetsko prvenstvo. Ta utakmica je naš apsolutni prioritet u ovom trenutku, mi imamo igrače koji nisu zaboravili da igraju fudbal, igraju u ozbiljnim klubovima, u ozbiljnim ligama, ranije su umeli da obraduju naciju i verujem da to mogu da urade i ovog puta", rekao je Radujko.

Ne propustiteFudbalSRPSKI NAVIJAČI USRED UTAKMICE OTELI ZASTAVU ENGLEZA! Ovaj trenutak je svima promakao, a oni su objavili snimak akcije
Navijači Srbije sa engleskom zastavom
Fudbal"ON JE SELEKTOR ZA DUGE STAZE, PIKSI JE SAMO AROGANTAN!" Rade Bogdanović predložio Stojkovićevog zamenika: Mlad, obrazovan, priča pet jezika...
Dragan Stojković Piksi, Rade Bogdanović.jpg
FudbalŠTA AKO PIKSI ODE?! KOGA DOVESTI UMESTO NJEGA?! Ovi treneri bi mogli da naslede Stojkovića na mestu selektora! Jedan je nepoznat u Srbiji, a bio bi bingo!
Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska
FudbalKATASTROFA, ZA KATASTROFOM, A ODGOVORNOSTI - NIGDE! "Copy" Svetislav Pešić, "paste" Dragan Stojković! Kari je napravio grešku u koracima, a Piksi ušao u ofsajd!
Piksi Pešić 13.jpg

Bonus video:

Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske Izvor: Kurir