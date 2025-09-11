Slušaj vest

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije je poraz od Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo ocenio kao razočaranje.

"Utakmica sa Engleskom bila je razočaravajuća, ne samo u smislu rezultata (0:5), nego u smislu svega što je prikazano. Verovali smo da je duel sa tako velikom fudbalskom silom kao što je Engleska prava prilika da na našem najvećem stadionu ispunjenom do poslednjeg mesta pokrenemo jedan pozitivan talas i obnovimo kult reprezentacije. Prilika je propuštena, ali se od tako velikog patriotskog cilja nikad ne odustaje", rekao je Radujko za "Tanjug".

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Kada je reč o statusu selektora Dragana Stojkovića Piksija, o čemu je bilo puno reči prethodnih dana, FSS će doneti odluku nakon oktobarskog okupljanja reprezentacije u kojem će biti odigrane utakmice protiv Albanije i Andore.

"Od njega imamo jasna očekivanja, a to je da naš tim odigra na najvišem mogućem nivou sa jasnom pobedničkom ambicijom, od prvog do poslednjeg minuta. Posle utakmice protiv Albanije, organi Saveza i Izvršni odbor razmotriće izveštaje sportskog sektora za prethodni period i u skladu s tim donositi odluke iz domene svoje nadležnosti".

1/16 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska Foto: Starsport

Situacija u kvalifikacijama sada nije idealna.

"Meč sa Albanijom će direktno odlučivati ko će u baraž za Svetsko prvenstvo. Ta utakmica je naš apsolutni prioritet u ovom trenutku, mi imamo igrače koji nisu zaboravili da igraju fudbal, igraju u ozbiljnim klubovima, u ozbiljnim ligama, ranije su umeli da obraduju naciju i verujem da to mogu da urade i ovog puta", rekao je Radujko.

Bonus video: