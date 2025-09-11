Slušaj vest

Tomas Frank novi trener Totenhema izneo je nekoliko zanimljivih, ali i kontroverznih predloga za promenu fudbalskih pravila.

Danac smatra da bi određene inovacije poboljšale igru i učinile je pravednijom.

"Uveo bih tajm-aut u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo sjajno imati priliku tokom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi", izjavio je Frank.

Osim tajm-auta, Frank se osvrnuo i na pravilo igranja rukom, koje smatra jednim od najvećih problema u modernom fudbalu, posebno zbog sve većeg broja dosuđenih jedanaesteraca.

"Ukinuo bih pravilo igranja rukom jer za mene to nije ispravno. Ako je igranje rukom i lopta dotakne vašu ruku u kaznenom prostoru, dajete najveću priliku protivniku samo zato što se to dogodilo", objasnio je svoj stav.

Trener Totenhema je dodao kako razume da postoje izuzeci.

"Naravno, ako stojite na gol-liniji i pokušavate je spasiti kao golman u stara vremena, to je drugačije. Ali jednostavno ne razumem kako, ako samo dotakne ruku igrača, i to dotakne njihovu ruku u određenim područjima, to daje priliku za najveću šansu u igri. To je pravilo koje se mora promeniti kako bi se poboljšala igra i učinila pravednijom", zaključio je.