Slušaj vest

Veliko poverenje ukazano je novoj generaciji pionira, koji su svojim radom, zalaganjem i talentom zaslužili da postanu stipendisti našeg kluba. Stipendijske ugovore potpisali su sledeći igrači generacije 2011, koje predvodi trener Zoran Tešović:

• Pavle Prijović – krilni napadač

• Vuk Davidović – golman

• Dušan Cvijan – štoper

• Luka Soknić – štoper

Pored njih, stipendijski ugovor potpisao je i igrač generacije 2010, golman Luka Batinić, čiji je trener Miroslav Vulićević u kadetskoj selekciji. Ovaj korak predstavlja potvrdu da FK Partizan želi da motiviše mlade igrače da svojim trudom i disciplinom nastave putem svojih prethodnika, koji su upravo iz naše škole došli do prvog tima.

Ne propustiteFudbalHAOS! ODBRUSIO POPU U UŽIVO PROGRAMU: Iliev ljut zbog pitanja da je tužio Partizan - evo šta je rekao! (VIDEO)
Predrag Popović Pop i Ivica Iliev
FudbalDA NIJE BILO POMOĆI DRŽAVE I VUČIĆA, NE ZNAM ŠTA BI BILO SA PARTIZANOM: Predrag Mijatović izneo konkretne brojke kada je dug u pitanju
Predrag Mijatović
FudbalMIJATOVIĆ ZAGRMEO I JASNO PODVUKAO: Partizan je istorijski klub, svi smo mi prolazni, ali grb ostaje...
Predrag Mijatović
FudbalOVO JE PARTIZANOV TIM ZA NOVU SEZONU: Mladost nosi crno-bele! Kladite se na Vukotića, Kostića i Ugrešića! U Humskoj se nadaju jednom trofeju!
Detalj sa utakmice Partizan - Oleksandrija

Bibras Natho gol iz slobodnog udarca Izvor: YouTube/FK Partizan