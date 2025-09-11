Fudbalski klub Partizan nastavlja sa podržavanjem mladih igrača.
Fudbal
STIŽU NEKI NOVI KLINCI! Mladi talenti Partizana potpisali stipendijske ugovore
Slušaj vest
Veliko poverenje ukazano je novoj generaciji pionira, koji su svojim radom, zalaganjem i talentom zaslužili da postanu stipendisti našeg kluba. Stipendijske ugovore potpisali su sledeći igrači generacije 2011, koje predvodi trener Zoran Tešović:
• Pavle Prijović – krilni napadač
• Vuk Davidović – golman
• Dušan Cvijan – štoper
• Luka Soknić – štoper
Pored njih, stipendijski ugovor potpisao je i igrač generacije 2010, golman Luka Batinić, čiji je trener Miroslav Vulićević u kadetskoj selekciji. Ovaj korak predstavlja potvrdu da FK Partizan želi da motiviše mlade igrače da svojim trudom i disciplinom nastave putem svojih prethodnika, koji su upravo iz naše škole došli do prvog tima.
Reaguj
Komentariši