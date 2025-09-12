Slušaj vest

Dušan Vlahović je i dalje "ni na nebu, ni na zemlji" kada je situacija u Juventus u pitanju.

Ugovor mu ističe 30. juna naredne godine, Juventus želi da ga proda, ali do transfera i dalje ne dolazi. Da nevolja po torinsku "staru damu" bude veća, Vlahović igra fenomenalno, te koristi svaki minut na terenu i ove sezone već je dao dva gola na dva meča u Seriji A.

Zbog toga je u čudnoj situaciji i hrvatski trener Igor Tudor kom je Vlahović potreban, ali ga za sada koristi iz drugog plana. U razgovoru za italijanski DAZN Tudor je dao zanimljivu izjavu o Vlahoviću gde je govorio o ljubavi, ali i batinama i o njegovim rečima bruji čitav region, ali i Evropa.

- Situacija je bila vrlo specifična, sa ugovorom na isteku i otvorenim tržištem. On još nije ni na polovini karijere i još uvek se izgrađuje kao osoba. Po mom mišljenju, njegove najbolje godine su tek pred njim. Da li smatram da je najbolji centarfor u Seriji A? Trenutno su trojica najjačih zajedno sa Opendom i Dejvidom. Mislim da je ova situacija bila veoma važna za njegov razvoj. Pronašao je snagu da ostane koncentrisan u izuzetno teškom trenutku. Dajem mu ljubav kada mu je potrebna ljubav, a ako mu je potrebna batina, dajem mu batinu - rekao je on.

Idemo po titulu

Istakao je Tudor i da će se Juventus boriti za titulu ove sezone.

- Očigledno je da se ova ekipa može boriti za osvajanje titule. Na početku sezone na nekoliko sastanaka govorio sam o ciljevima, a onda zatvorim ta vrata i više o tome ne pričam. Govorim samo o konkretnim stvarima jer pričanje o ciljevima ne služi ničemu, treba ih postići.

Juventus je deo života

Hrvatski trener otkrio je i koliko njemu na ličnom planu znači Juventus.

- Juventus je deo života. Izgradio me je kao osobu, ali i u trenerskom poslu. Mogu reći da je Juventus deo mene. Osećaji su predivni. Kao fudbaler sam igrao malo, rano sam prestao zbog problema sa zglobovima. Uvek sam imao osećaj da nisam dao sve što sam mogao. Otkad sam počeo da treniram sa 31 godinom, sanjao sam o klupi Juventusa, osećao sam se dužnim ovom klubu.

