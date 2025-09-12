Slušaj vest

Reprezentativac Albanije Ćazim Laci poručio je da njegova selekcija veruje u trijumf protiv Srbije u predstojećem, potencijalno ključnom meču za plasman na Svetsko prvenstvo.

Albanci trenutno imaju bod više od Srbije, ali i utakmicu više, što dodatno povećava pritisak pred direktan okršaj koji je zakazan za 11. oktobar. 

Laci jasno poručuje da Albanija ide na pobedu. Na pitanje novinara da li njegova reprezentacija ima kvalitet da slavi na gostovanju protiv Srbije, vezista turskog Rizespora je odgovorio:

"Verujem da može. Ako pogledamo kako smo odigrali prvi meč u Tirani, šta smo pokazali, mislim da imamo šanse za tako nešto. Svakako ne smemo biti euforični. Moramo biti oprezni i učiniti sve da pobedimo", kaže Laci.

Atmosfera na meču Albanija - Srbija Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Zadovoljan bi bio i nerešenim ishodom.

"Istinu govoreći, nerešen rezultat ne bi bio loš. Ali imamo sve u našim rukama. Idemo tamo po pobedu".

