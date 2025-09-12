Slušaj vest

Fudbaler Čelsija Lijam Delap pauziraće do decembra zbog povrede zadnje lože, koju je zadobio u meču protiv Fulama pre reprezentativne pauze, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Trener Čelsija Enco Mareska potvrdio je da će biti van stroja od 10 do 12 nedelja.

Dvadesetdvogodišnji napadač stigao je na "Stamford bridž" iz Ipsviča za 30 miliona funti u junu i odigrao je sva tri meča na početku sezone.

Kako bi obezbedio pokriće u napadu, Čelsi je odmah posle Delapove povrede vratio sa pozajmice u Sanderlendu Marka Gijua.

Žoao Pedro, koji je ovog leta došao iz Brajtona, trenutno je prva opcija za centarfora, a Mareska je najavio da će pored njega šansu dobijati i mladi Giju, kao i Taj Džordž.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteFudbalSLOT RAZOČARAO NAVIJAČE PRIČOM O ISAKU! "Moramo da ga vraćamo postepeno, ne očekujte da..."
Arne Slot
FudbalBIĆE UZBUDLJIVO OVOG VIKENDA U SUPER LIGI SRBIJE! Crvena zvezda dočekuje Železničar, Partizan gostuje Spartaku
FK Partizan, Jovan Milošević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek
FudbalFUDBALER ALBANIJE JAVNO PRETI PRED DOLAZAK U SRBIJU: "Moramo biti oprezni i učiniti sve da..."
profimedia-0978190075.jpg
FudbalHRVATSKI TRENER SVE ZAPREPASTIO IZJAVOM O VLAHOVIĆU! O Tudorovim rečima bruji region: Spominjao ljubav i batine: "Kad mu je potrebno, ja mu dam..."
Igor Tudor i Dušan Vlahović

Prvi gol na utakmici Srbija - Engleska Izvor: Kurir