Fudbaler Čelsija Lijam Delap pauziraće do decembra zbog povrede zadnje lože, koju je zadobio u meču protiv Fulama pre reprezentativne pauze, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Trener Čelsija Enco Mareska potvrdio je da će biti van stroja od 10 do 12 nedelja.

Dvadesetdvogodišnji napadač stigao je na "Stamford bridž" iz Ipsviča za 30 miliona funti u junu i odigrao je sva tri meča na početku sezone.

Kako bi obezbedio pokriće u napadu, Čelsi je odmah posle Delapove povrede vratio sa pozajmice u Sanderlendu Marka Gijua.

Žoao Pedro, koji je ovog leta došao iz Brajtona, trenutno je prva opcija za centarfora, a Mareska je najavio da će pored njega šansu dobijati i mladi Giju, kao i Taj Džordž.

