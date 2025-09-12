Slušaj vest

Čukarički će posle pauze zbog obaveza reprezentacije putovati u Novi Sad, na jedno od najtežih gostovanja, ekipi Vojvodine (subota, 20 časova).

„Uvek su mečevi između Vojvodine i Čukaričkog za uživanje, nadam se da će tako biti i ovoga puta i da će publika u Novom Sadu imati šta da vidi. Naš rival ima izuzetno kvalitetan sastav, o čemu najbolje svedoče i dosadašnji rezultati, Vojvodina je uz Crvenu zvezdu i Partizan u vrhu tabele. I tu im je mesto po svim parametrima, to je klub bogate tradicije. I što je izuzetno važno, na svim pozicijama su odlično pokriveni“, kazao je šef stručnog štaba belo-crnih Milan Lešnjak.

Istakao je šef stručnog štaba Čukaričkog da je ekipi pirjala činjenica da ponovo trenira na Banovom brdu.

„Mnogo nam to znači, najlepše je u svojoj kući. Teren je sada u sjajnom stanju, sve je lakše kad smo na Banovom brdu. Drago nam je i da je čitava zapadna tribina na prethodnom meču protiv OFK Beograda bila ispunjena i verujem da će vremenom biti još više gledalaca na našem stadionu“.

Pre toga, belo-crne čeka zahtevni susret sa novosadskim superligašem.

„Neće nam biti lako, svesni smo toga. Prema trenutnoj formi i stanju na tabeli Vojvodina jeste favorit, ali je Čukarički ekipa koja se nikad ne predaje i uvek ima visoke ambicije. Respektujemo rivala, ali svakako da želimo pozitivan rezultat u Novom Sadu. Za tako nešto biće nam potreban maksimum, disciplina u igri i da svako od igrača izvrši zadatak koji mu bude poveren. Probaćemo da anuliramo vrline Vojvodine, koja ima izuzetno kvalitetne i prilično iskusne superligaške igrače, ali su pre svega dobri kao ekipa“, kazao je Lešnjak.

U međuvremenu, Čukarički je angažovao dvojicu fudbalera, iz poljskog Gornjika stigao je Matija Marsenić, a u klub se na pozajmicu iz švajcarskog Ciriha vratio Nemanja Tošić.

„Tek su stigli, Tošić je odradio svega dva treninga, Marsenić je nešto duže ovde. Videćemo da li ćemo i u kojoj meri moći da ih koristimo već u duelu protiv Vojvodine. Svakako će nam biti od koristi, Marsenić je mlad igrač, veoma talentovan. Sa druge strane, Tošić je neko ko veoma dobro poznaje kako ovaj klub funkcioniše, sada već sa iskustvom i mnogo će nam značiti u natednom periodu“.