FK Crvena zvezda u nedelju od 17.00 časova igra protiv Železničara u 8. kolu Superlige Srbije.

Navijači Crvene zvezde obeležiće 62. rođendan Marakane, a klub je odlučio da ulaz na utakmicu bude besplatan za sve.

Pavle Mensur i Predrag Vasić, mladi glumci Foto: Printskrin

Glumci Pavle Mensur, Predrag Vasić i Miloš Petrović Trojpec pozvali su sve navijače Crvene zvezde, da u što većem broju dođu na stadion "Rajko Mitić". Tamo će i svi oni koji dođu imati mogućnost da po specijalnim akcijskim cenama kupe karte za Ligu Evrope, konkretno za meč protiv Seltika 24. septembra na Marakani.

Legenda Crvene zvezde Dragan Džajić, koji je predsednik FS Srbije, takođe je pozvao navijače da dođu na stadion u nedelju.

Uoči proslave 62. rođendana stadiona „Rajko Mitić“ koji će biti obeležen 14. septembra na utakmici protiv Železničara iz Pančeva od 17.00 časova, treća Zvezdina zvezda Dragan Džajić je govorio o predstojećem duelu sa Seltikom, prisetio se utakmice iz 1968. godine i pozvao navijače da ispune tribine u što većem broju.

– Seltik je svakako jedan od najboljih svetskih klubova sa velikom tradicijom. Dominantan je u škotskom prvenstvu, imaju svoj sistem igre koji je karakterističan samo za to ostrvo. Sa jedne strane njihove utakmice je lepo gledati, ali baziraju se na dugim loptama i snažnoj duel igri. Upravo sam sinoć gledao snimak jedne njihove utakmice protiv Rendžersa, jer me je zanimalo kako igraju, pošto Zvezda uskoro izlazi na megdan Seltiku. Moji utisci su da igraju veoma specifično, drugačije od većine evropskih klubova. Čvrsti su, fizički jaki i verujem da će trener Milojević na pravi način pripremiti taktiku za taj meč. Siguran sam da je i on gledao taj snimak, jer je u pitanju njihov najveći rival. Igraju neuobičajeno u odnosu na ono što Zvezdini navijači možda očekuju na Marakani, čvrsto, snažno, sa mnogo duela i skok igre, što je karakteristično za britanski fudbal, mada su se i svi ostali britanski klubovi odavno prilagodili modernijem stilu igre. Moje mišljenje je da Zvezda može da se suprotstavi Seltiku svojom igrom i da će Milojević naći način da neutrališe njihove adute – poručio je Džajić.

Osvrnuo se legendarni fudbaler i na period kada je kao igrač branio boje Crvene zvezde.

– Kada sam ja igrao, verujte mi, Seltik je bio jedan od najboljih evropskih klubova. Imali su dva igrača kojih se i dalje sećam, Hendersona i Vilsona. Bili su neuhvatljiva krila, igrali su fenomenalno i zaista je to bila jedna sjajna ekipa. Prošlo je puno godina, teško je sada upoređivati da li su bili bolji tada ili sada. U svakom slučaju, Zvezda ne treba da se plaši, već da nađe način da im se suprotstavi. Verujem da je Milojević sve to spremio i da nas očekuje jedna čvrsta utakmica u Beogradu. Ne volim da prognoziram rezultate, ali smatram da Zvezda ima svoju šansu.

Zvezda i Srbija u srcu - Dragan Džajić Foto: Nemanja Nikolić

Na kraju, Džajić je pozvao navijače da u što većem broju podrže crveno-bele na proslavi rođendana Marakane, kao i na meču protiv Seltika.

– Navijači Zvezde znaju kada treba da dođu i da bodre ekipu. Uopšte ne sumnjam da će to učiniti, ne samo sada, već i na svim sledećim utakmicama koje Zvezda bude igrala. Mnogo puta do sada su dokazali da su uvek uz klub, posebno kada je bilo najvažnije – zaključio je Džajić.