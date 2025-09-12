Slušaj vest

Bliži se 20. septembar kada je na programu 177. večiti derbi u kome će Partizan dočekati Crvenu zvezdu.

Iako je bilo najava bi termin Derbija mogao biti pomeren, prema saznanjima "Meridian sport", meč između Partizana i Zvezde trebao bi da se odigra u subotu, 20. septembra od 19.00!

Termin koji je prvobitno određen je potvrđen kao zvanični termin u kojem će se odigrati večiti derbi u okviru 9. kola Superlige Srbije. Podsetimo, ranije danas je za naš portal Aleksandar Pivić istakao da je plan da susret bude 20. septembra, a da je jedini preduslov da se to dogodi odobrenje policije.

Nadležni za procenu bezbednosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova dali su zeleno svetlo za odigravanje derbija u subotu, pa je tako otklonjena svaka dilema.

Podsetimo, Partizan trenutno ima 16 bodova uz šest odigranih utakmica, dok je Crvena zvezda jednom manje izlazila na superligaški megdan zbog obaveza u Evropi i iz pet mečeva ima 15 bodova. Pre derbija crveno-bele očekuje utakmica protiv Železničara iz Pančeva, dok je crno-belima rival Spartak.

