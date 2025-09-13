Slušaj vest

Fudbaleri Bajer Leverkuzena pobedili su na svom terenu Ajntraht iz Frankfurta sa 3:1, u meču trećeg kola Bundeslige.Bajer je u vođstvo doveo Alehandro Grimaldo u 10. minutu, da bi Patrik Šik u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena povećao rezultat sa penala.

Gosti su smanjili preko Džana Uzuna u 52. minutu, dok je Bajer šest minuta kasnije ostao sa igračem manje, ;pošto je drugi žuti karton dobio Robert Andrih.

Domaći tim je od drugog minuta nadoknade drugog poluvremena igrao sa devetoricom na terenu, pošto je isključen i Esekijel Fernandes.

Bajer je uprkos tome stigao do trećeg pogotka, nakon što se u osmom minutu u strelce po drugi put upisao Grimaldo.

Ajntraht zauzima treće mesto na tabeli Bundeslige sa šest bodova, dok je Bajer sedmi sa četiri boda.

Naredni meč Bajer igra na svom terenu protiv Borusije Menhengladbah, a Ajntraht dočekuje Union Berlin.