Legendarni srpski fudbaler je jedan od šestorice čuvenih fudbalera koji se našao na objavi Vejna Runija.

Englez je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografije na kojima se, uz njega, nalaze i petorica bivših fudbalera Mančester Junajteda.

U pitanju su pomenuti Nemanja Vidić i Bastijan Švajnštajger, kao i Majkl Kerik, Đi Sung Park i Rio Ferdinand.

Oni su zajedno u Seulu, prestonici Južne Koreje, gde će biti deo spektakularne fudbalske utakmice.

Sa jedne strane će saigrači biti: Đanluiđi Bufon, Bastijan Švajnštajger, Klarens Sedorf, Eden Azar, Kaka, Vejn Runi, Stiven Džerard, Ronaldinjo, Tjeri Anri... Trener ekipe je Arsen Venger.

Na drugoj strani će biti: Iker Kasiljas, Alesandro Nesta, Nemanja Vidić, Majkl Kerik, Sol Kembel, Karlos Pujol, Klod Makelele, Žilberto Silva, Majkon... Trener ekipe je Rafael Benitez.

