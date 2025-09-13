Slušaj vest

Legendarni srpski fudbaler je jedan od šestorice čuvenih fudbalera koji se našao na objavi Vejna Runija.

Englez je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografije na kojima se, uz njega, nalaze i petorica bivših fudbalera Mančester Junajteda.

U pitanju su pomenuti Nemanja Vidić i Bastijan Švajnštajger, kao i Majkl Kerik, Đi Sung Park i Rio Ferdinand.

Oni su zajedno u Seulu, prestonici Južne Koreje, gde će biti deo spektakularne fudbalske utakmice.

Sa jedne strane će saigrači biti: Đanluiđi Bufon, Bastijan Švajnštajger, Klarens Sedorf, Eden Azar, Kaka, Vejn Runi, Stiven Džerard, Ronaldinjo, Tjeri Anri... Trener ekipe je Arsen Venger.

Na drugoj strani će biti: Iker Kasiljas, Alesandro Nesta, Nemanja Vidić, Majkl Kerik, Sol Kembel, Karlos Pujol, Klod Makelele, Žilberto Silva, Majkon... Trener ekipe je Rafael Benitez.

