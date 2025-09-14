Slušaj vest

Atraktivna Nikoleta Lozanova broji na stotine hiljada pratilaca na Instagramu, i redovno ih obraduje fotkama njenog silikonskog i veoma bujnog poprsja.

Njeni pratioci, ali i oni koji to nisu, su veoma zainteresovani za njene radove, a kao dokaz za to je veliki broj lakova ispod svih slika.

Pogledajte neke od fotki koje je izbacila, a u kojima ne uživa samo njen izabranik - bišvi golman reprezentacija Bugarske i Levskog Nikolaj Mihajlov.

Nikoleta Lozanova Foto: Instagram, Printskrin/Instagram

Ne propustiteFudbalUKRAJINSKA BOMBA RAZBUCALA INSTAGRAM: Žali se da joj fudbaleri šalju nepristojne ponude, a od njenih fotki - zastaje dah!
3.png
FudbalBOMBASTIČNA SARA STIŽE NA MARAKANU: Supruga Marka Arnautovića važi za jednu od najzgodnijih žena fudbalera
Untitled.png
FudbalŽENA FUDBALERA JE MISTERIJA ZA JAVNOST: Čuva je kao blago, a ovaj znak stavlja pored objava sa njom!
untitled.jpg
FudbalŽENA FUDBALERA GORI NA INSTAGRAMU: Eksplicitne scene pred svima na jahti! Celo telo joj u tetovažama (FOTO)
profimedia0742249715.jpg

Grobari u elementu: Upalili baklje, Obradović ih moli da se smire Izvor: Kurir