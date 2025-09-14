Žena fudbalera aktivna je na društvenim mrežama.
Fudbal
NJENO IME JE - PROVOKACIJA! Atraktivna Bugarka bljesnula polugola - bujno poprsje u prvom planu
Slušaj vest
Atraktivna Nikoleta Lozanova broji na stotine hiljada pratilaca na Instagramu, i redovno ih obraduje fotkama njenog silikonskog i veoma bujnog poprsja.
Njeni pratioci, ali i oni koji to nisu, su veoma zainteresovani za njene radove, a kao dokaz za to je veliki broj lakova ispod svih slika.
Pogledajte neke od fotki koje je izbacila, a u kojima ne uživa samo njen izabranik - bišvi golman reprezentacija Bugarske i Levskog Nikolaj Mihajlov.
Nikoleta Lozanova Foto: Instagram, Printskrin/Instagram
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši